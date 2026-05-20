San Cristóbal de las Casas, Chis; 20 de mayo. - Elementos de la Fiscalía de Chiapas fueron grabados torturando a un presunto ladrón de vehículos detenido en la colonia Terán, de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Hasta esta tarde, la Fiscalía no ha emitido ningún pronunciamiento por este caso, donde se ve a los jefes de la Policía de Investigación en inteligencia Ministerial torturando al detenido, del que se desconoce su identidad, edad y lugar de origen, con bolsas de plástico en la cabeza.

En videos que circulan en redes sociales, se puede observar al comandante de la corporación Pablo Custodio, torturando al detenido con bolsas de plástico.

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En un primer video, se observa al detenido en el momento que le quintan una bolsa de plástico de color negro y parece sentir alivio al momento que logra respirar.

En otro video, se ve a los agentes policías frente a un espejo, con el detenido en una silla, mientras lo mantienen con una bolsa de plástico que le cubre totalmente el rostro.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha insistido que la tortura es una práctica que usan los elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal, para “la fabricación de culpables, la obtención de confesiones bajo coacción y la represión de movimientos sociales”.

Gobernador pide actuar contra responsables

El gobernador pidió actuar contra los responsables. Foto: Especial

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar declaró: “Con respecto a los videos que han circulado en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad, respetando la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, le he pedido al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten responsables”.

“En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”.

“Más tarde, el fiscal general brindará mayor información sobre estos casos”.

Difunden videos de agentes de la Fiscalía de Chiapas presuntamente torturando a detenido; fiscal no se ha pronunciado. Foto: Especial.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca anunció que ya se investiga este caso.

“Derivado de un video que circula en redes sociales donde se aprecia a un grupo de elementos de seguridad cometiendo actos de abuso de autoridad en agravio de una persona persona del sexo masculino, he ordenado de manera inmediata el inicio de una carpeta de investigación para recabar los datos de pruebas suficientes que nos permitan deslindar responsabilidades”.

“Designé a un grupo especial del Ministerio Público para liderar la investigación y que este lamentable hecho sea esclarecido”, dijo pero no anunció la separación del jefe de la Policía.

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