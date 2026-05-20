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Tizimín, Yucatán. - Una intensa movilización de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Municipal se registró en Tizimín, luego de que un sujeto lanzó una contra un predio, ubicado en la calle 56 entre 53 y 57 de la colonia centro.

Los primeros reportes indican que un joven estacionó su motocicleta a las puertas de su domicilio, pero minutos más tarde se percató que el vehículo. Al cuestionarlo, el individuo salió corriendo del lugar.

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Minutos después, el citado sujeto regresó acompañado de un cómplice y arrojaron una bomba molotov a las puertas del domicilio del joven que lo había cuestionado.

Tras el ataque, la víctima alertó de inmediato a la Policía municipal, cuyos elementos llegaron al sitio donde tomaron conocimiento de los hechos y, de inmediato, implementaron un operativo para dar con los responsables. Hasta el momento no se ha logrado ubicar ni detener a los responsables.

dmrr/cr

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