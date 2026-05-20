Elementos de la Policía Municipal del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez iniciaron un paro de labores para exigir un alto a los abusos laborales en su contra y la creación de una ley de pensiones que les permita un retiro digno.

Los policías explicaron que las autoridades se comprometieron, a través de la firma de una minuta, a elaborar una ley con la cual puedan jubilarse y pensionarse, porque actualmente no cuentan con ninguna garantía laboral pese a los riesgos que enfrentan todos los días.

El compromiso del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, dijeron, se realizó desde el año pasado, pero a la fecha siguen sin cumplir con la creación de esta ley.

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La única respuesta que han recibido de las autoridades es que su propuesta aún continúa en revisión. | Foto: Edwin Hernández.

Con el objetivo de avanzar en esta demanda, afirmaron que ellos entregaron una propuesta de legislación en la que se establece un sistema de pensiones para los elementos que forman parte de la corporación de seguridad pública de la capital del estado.

Sin embargo, la única respuesta que han recibido de las autoridades es que su propuesta aún continúa en revisión.

Los agentes de seguridad pública municipal también exigieron un incremento salarial y la contratación de más policías en la corporación, porque actualmente es insuficiente el número de elementos para dar cobertura a toda la ciudad.

Como parte de su paro de labores, bloquearon con patrullas la calle Morelos, sobre la cual se encuentra el cuartel municipal.

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