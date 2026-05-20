Más Información

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relación

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Operativo Enjambre ha sido ejecutado en al menos cinco entidades; suman 141 funcionarios detenidos

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionarios

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

Guía Michelin 2026: estos son los restaurantes mexicanos ganadores

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Elementos de la del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez iniciaron un para exigir un alto a los abusos laborales en su contra y la creación de una ley de pensiones que les permita un retiro digno.

Los explicaron que las autoridades se comprometieron, a través de la firma de una minuta, a elaborar una ley con la cual puedan jubilarse y , porque actualmente no cuentan con ninguna garantía laboral pese a los riesgos que enfrentan todos los días.

El compromiso del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, dijeron, se realizó desde el año pasado, pero a la fecha siguen sin cumplir con la creación de esta ley.

Lee también

La única respuesta que han recibido de las autoridades es que su propuesta aún continúa en revisión. | Foto: Edwin Hernández.
La única respuesta que han recibido de las autoridades es que su propuesta aún continúa en revisión. | Foto: Edwin Hernández.

Con el objetivo de avanzar en esta demanda, afirmaron que ellos entregaron una propuesta de legislación en la que se establece un sistema de pensiones para los elementos que forman parte de la corporación de seguridad pública de la capital del estado.

Sin embargo, la única respuesta que han recibido de las autoridades es que su propuesta aún continúa en revisión.

Los agentes de seguridad pública municipal también exigieron un incremento salarial y la contratación de más policías en la corporación, porque actualmente es insuficiente el número de elementos para dar cobertura a toda la ciudad.

Como parte de su paro de labores, bloquearon con patrullas la calle Morelos, sobre la cual se encuentra el cuartel municipal.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]