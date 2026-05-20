Zacatecas.- Esta mañana, la región sur de Zacatecas, colindante con el estado de Jalisco, amaneció con hechos violentos tras un ataque armado contra elementos de la Policía Estatal destacamentados en el municipio Trinidad García de la Cadena, lo que generó un enfrentamiento y dejó un saldo de dos agresores abatidos; más tarde se reportaron bloqueos carreteros en el municipio de Jalpa, se presume que fue una reacción del crimen organizado.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, informó que el primer hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en el municipio de García de la Cadena, cuando se registró la agresión armada contra elementos de la Policía Estatal, al recordar que desde el mes pasado elementos estatales están destacamentados en ese lugar, ya que el pasado 10 de abril se registró un ataque armado contra la comandancia municipal.

Tras ese primer ataque, dijo, en ese municipio se reforzó la seguridad y se instaló una base de operaciones mixta, integrada por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Estatal. En este nuevo ataque, la agresión fue directo contra los elementos estatales que ahí están destacamentados.

Explicó que, tras la agresión de esta madrugada, los elementos tuvieron que repeler la agresión y fue cuando se registró el enfrentamiento con los civiles armados, en el que resultaron muertos dos agresores y se logró el aseguramiento de armas largas, así como un vehículo.

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Posteriormente, dijo se tuvo el reporte de que dos tramos carreteros del municipio de Jalpa fueron afectados: uno fue en la carretera que conduce de Jalpa a Huanusco, donde se colocó y se incendió un tractocamión, así como otro en la carretera Jalpa-Aguascalientes con un vehículo, por lo que se considera que estos dos hechos delictivos fueron reacción del crimen organizado por las dos personas que fueron abatidas.

La Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad también informó sobre la agresión armada contra los elementos de la Policía Estatal Preventiva que están destacamentados en el auditorio municipal de Trinidad García de la Cadena y se aclara que no hay reporte de elementos lesionados o sin vida.

Confirma también que, tras repeler la agresión, dos agresores fueron reducidos (muertos) y se aseguraron armas y diversos indicios.

Para las 8:00 horas que se emitió este comunicado se informa que a esa hora la situación ya estaba controlada, pero, se advierte que “se mantiene un despliegue operativo coordinado de las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno, por lo que se recomienda a la ciudadanía transitar con precaución y atender las indicaciones de la autoridad”.

afcl/LL