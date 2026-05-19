Zacatecas. - ¿Y cómo me van a sacar?, preguntó temeroso el pequeño Ángel, de ocho años, desde la oscuridad de una bodega de materiales, ubicada en el municipio de Zacatecas, donde permaneció encerrado por varias horas, pero, a través de un pequeño hueco logró pedir auxilio y fue escuchado por un grupo de vecinas, quienes denunciaron este caso de maltrato infantil a través de las redes sociales, lo que generó gran indignación de la ciudadanía.

Tras esta denuncia, hasta el lugar se desplegó un dispositivo de seguridad para rescatar al niño, por lo que se tuvieron que romper los candados de dicha bodega para poder sacarlo y ponerlo bajo resguardo temporal del sistema estatal DIF y de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas que abrió una carpeta de investigación por la probable comisión de delitos de violencia intrafamiliar y omisión de cuidados.

Previo al rescate, las vecinas grabaron un video que ha conmocionado a la población zacatecana, donde se escucha que al momento de llegar, los elementos policiales les informan que al niño se le murió la mamá y quedó al cuidado de una tía, quien presuntamente fue la responsable de dejarlo encerrado dentro de esa bodega.

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A través de un pequeño hueco entre la pared y el portón de la bodega se tenía contacto con el menor y sólo se le alcanza a ver un ojo y los dedos de sus manos.

Se le pregunta: ¿Tienes miedo?, él responde: sí. En ese momento tratan de tranquilizarlo y le informan que ya llegó la policía y pronto lo van a sacar de ahí, pero, él solo atina a preguntar: ¿Y cómo?

El rescate y resguardo

En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal Cristian Camacho Osnaya, menciona que el personal de investigación a su cargo intervino en este caso, luego que la Policía Estatal reportó que cerca que pasadas las 9 de la noche se había recibido un niño que estaba gritando, porque estaba encerrado dentro de una bodega de materiales, en la comunidad de El Orito.

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Explicó que debido a que al interior de ese lugar había una víctima que pedía auxilio y por tratarse de un menor, la autoridad policial tenía la plena justificación legal de irrumpir en el domicilio, por ende, tronaron los candados para poder extraer al menor, salvaguardarlo y ponerlo a resguardo temporal del Estado, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Menciona que más tarde el papá del niño acudió por el menor, argumentando que, al momento de cerrar la bodega, cerca de las 6 de la tarde de ayer, la tía que le ayuda cuidar a su hijo, nunca se percató de que el pequeño se había quedado adentro de la bodega, ya que pensó que éste ya se había retirado a su casa que está presuntamente cercana a la bodega.

#Video Rescatan a un niño que fue encerrado en una bodega en #Zacatecas #Ángel pidió auxilio por un hueco y fue escuchado por unas vecinas, quienes denunciaron este caso de #maltrato infantil



Quedó resguardado por el DIF estatal y la Fiscalía local investiga el caso pic.twitter.com/nylRXViYIU — Irma Mejía (@irmisme) May 19, 2026

Sin embargo, el fiscal precisa que por la edad del menor y las horas que permaneció encerrado, esa no es razón suficiente para que la autoridad entregue el menor a su padre, ya que se ha iniciado un proceso de investigación tanto de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescente, perteneciente al sistema estatal DIF, así como por la Fiscalía de Zacatecas, en ambas instituciones se realizan los exámenes, estudios, entrevistas y diligencias correspondientes.

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Rescatan a niño encerrado en bodega de Zacatecas; investigan maltrato infantil. Foto: Especial.

Dentro de los primeros datos que se han recabado, se trata de un núcleo familiar conformado por cinco personas: cuatro menores de edad y su padre, ya que la madre murió hace cinco años por enfermedad de Covid, durante la pandemia.

Por lo pronto, el pequeño Ángel fue recibido en la Casa Cuna, donde se mantendrá en resguardo temporal, mientras se analice y se pueda acreditar que el niño cuenta con una red de apoyo integral que pueda garantizar un pleno desarrollo para Ángel y sus hermanos.

Aumenta delito de abandono de familiares

El fiscal zacatecano informó que lamentablemente, el año pasado el abandono de familiares uno de los pocos delitos que se incrementaron en la entidad, ya que en 2024 fueron 788 carpetas de investigación y en 2025 aumentó 819 casos, es decir, 31 carpetas más, equivalente a un 3% más.

Refirió que este tipo de delitos, así como el de violencia intrafamiliar, casi siempre se conocen derivado de las denuncias ciudadanas, por eso, aclara que no es que ahora existan más casos, sino que ya se denuncia más, pero, considera que muchos casos aún no se denuncian y se invisibilizan, porque la misma sociedad y las familias los normalizan.

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Respecto al tema de violencia intrafamiliar puntualiza que “la solución no es lo punitivo, ni el encarcelamiento de los agresores”, obviamente -dice- en todos los casos se debe aplicar la ley, pero, insiste que urge reflexionar a nivel social, porque se le debe apostar desde el hogar, la escuela y el estado para lograr una prevención del delito y de las conductas delictivas.

También exhortó a la población a que denuncien los casos de violencia intrafamiliar para que cada vez más se actúe antes de que ocurran las tragedias como lo ocurrido en febrero que en un entorno de violencia intrafamiliar, un joven mató a sus padres y una hermana, además de lesionar a otro hermano.

Reportan avances en caso de bebé abandonado

Sobre el caso estremecedor que ocurrió en marzo, también en Fresnillo, donde un recién nacido fue abandonado por su madre en un predio de la comunidad de Rancho Grande, y fue hallado por pobladores, incluso, el menor ya presentaba cianosis, pero, fue enviado al hospital, donde lograron salvarle la vida.

El bebé fue nombrado Emiliano y tras su recuperación fue llevado a la Casa Cuna de Zacatecas.

El fiscal dijo que precisamente ayer se logró la vinculación a proceso de la madre que tras los hechos que se difundieron, ella misma se presentó ante las autoridades, a quien se imputan los delitos de tentativa de infanticidio y abandono de familiares y será el juez que determine la sentencia correspondiente.

dmrr/cr