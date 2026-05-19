Pachuca. - Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales dejó como saldo el aseguramiento de 17 vehículos, entre ellos dos camionetas blindadas, además de al menos 10 armas largas y droga, de acuerdo con reportes policíacos.

Los hechos se registraron la tarde de ayer en la comunidad de Sayula Pueblo, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, donde se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, encabezados por Salvador Cruz Neri, arribaron a la localidad e ingresaron a una bodega en la que fueron ubicados vehículos y motocicletas.

Aseguran 17 vehículos en Hidalgo; decomisan armas largas y droga. Foto: Especial.

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Según informó la secretaria de Seguridad durante el cateo fueron aseguradas 17 unidades, algunas de ellas con reporte de robo; además, entre los vehículos localizados había dos camionetas blindadas.

Aseguran 17 vehículos en Hidalgo; decomisan armas largas y droga. Foto: Especial.

De igual manera, se informó del decomiso de al menos 10 armas largas, así como diversas dosis de droga.

También se señaló que hubo algunas detenciones; sin embargo, no se precisó el número de personas aseguradas, debido a que continúan las indagatorias y las puestas a disposición ante las autoridades correspondientes.

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