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Pachuca. - Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales dejó como saldo el aseguramiento de 17 vehículos, entre ellos dos camionetas blindadas, además de al menos 10 armas largas y droga, de acuerdo con reportes policíacos.
Los hechos se registraron la tarde de ayer en la comunidad de Sayula Pueblo, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, donde se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, encabezados por Salvador Cruz Neri, arribaron a la localidad e ingresaron a una bodega en la que fueron ubicados vehículos y motocicletas.
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Según informó la secretaria de Seguridad durante el cateo fueron aseguradas 17 unidades, algunas de ellas con reporte de robo; además, entre los vehículos localizados había dos camionetas blindadas.
De igual manera, se informó del decomiso de al menos 10 armas largas, así como diversas dosis de droga.
También se señaló que hubo algunas detenciones; sin embargo, no se precisó el número de personas aseguradas, debido a que continúan las indagatorias y las puestas a disposición ante las autoridades correspondientes.
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dmrr/cr
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