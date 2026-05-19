Reynosa, Tamaulipas. -La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Soraya “N”, por su probable participación en el delito de introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía Federal en la entidad inició carpeta de investigación, con motivo de la recepción de una llamada telefónica, en la que personal de la Agencia Nacional de Aduanas México, informó que, en el Puente Internacional Benito Juárez-Hidalgo, ingresó una persona a bordo de un vehículo, a la cual le correspondió el registro aduanero (semáforo rojo), por lo que hicieron la revisión correspondiente.

Vinculan a proceso a mujer en Tamaulipas por introducción ilícita de cartuchos; decomisan 5 mil municiones. Foto: Especial.

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En colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las autoridades aduanales localizaron en la parte trasera de la cajuela 10 cajas con 500 cartuchos útiles para arma de fuego cada una, y al no contar con el permiso correspondiente, detuvieron a Soraya “N”, y la pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

Vinculan a proceso a mujer en Tamaulipas por introducción ilícita de cartuchos; decomisan 5 mil municiones. Foto: Especial.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó los datos de prueba necesarios para obtener vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a cumplir en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, así como dos meses de plazo para la investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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