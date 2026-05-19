Cuernavaca, Mor.- Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon un inmueble en el municipio de Huitzilac, norte del estad, donde inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Este es el segundo narcolaboratorio asegurado a la célula de Los Maya, un grupo con origen en Los Beltrán Leyva.

En el operativo interinstitucional, las autoridades aseguraron un reactor de síntesis orgánica, así como diversas sustancias químicas empleadas en la fabricación de narcóticos. Además, fueron decomisados un arma larga, dos cargadores y una granada de mano, informó el gobierno federal.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la afectación económica a la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 361 millones de pesos, derivado del aseguramiento del equipo y los insumos localizados en el sitio.

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En 2025 desmantelaron otro laboratorio

En junio de 2025, fuerzas castrenses y policiales incursionaron en una zona agreste del paraje “La Comadreja”, en Huitzilac, para asegurar un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta una tonelada mensual de metanfetamina, con un valor comercial estimado en 300 millones de pesos.

En el lugar fueron aprehendidos tres individuos: José Adán “N”, de 18 años, originario de Pinotepa Nacional, Oaxaca; Damián “N”, de 22, de Santiago Tuxtepec, Oaxaca; y Norberto “N”, de 34, de Huitzilac, Morelos, presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Maya”, liderado por un hombre identificado como Abel Maya, según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

En esa ocasión decomisaron cinco reactores químicos industriales, veinte costales con sosa cáustica, bidones con ácido tartárico y otras sustancias precursoras, recipientes con droga en proceso, tanques de gas LP y depósitos de agua de gran capacidad.

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Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la indagatoria por tratarse de delitos del fuero federal.

LL