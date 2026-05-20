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Culiacán, Sin. A 20 de mayo. - Las fuerzas federales y estatales en la capital del estado a cinco personas del sexo masculino, entre ellos dos menores de edad, a los que le aseguraron, seis armas de fuego, 30 cargadores, 15 camisolas tácticas de color desierto, entre otros objetos prohibidos.

En un recorrido de vigilancia por la colonia Guadalupe Víctoria, el personal de las fuerzas federales y estatales detectaron que salían en un vehículo de la cochera de una casa, los cuales al detectar su presencia, descendieron de la unidad e intentaron meterse al inmueble.

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Los elementos del Ejército y de la Policía Estatal desplegaron un operativo para lograr la detención de las cinco personas del sexo masculino, dos de ellos menores de edad, a los que les encontraron cinco fusiles automáticos, una pistola, treinta cargadores abastecidos para los rifles.

Un total de de diversos calibres, 15 camisolas tácticas de color desierto y un vehículo Nissan, el cual no tiene reporte de robo, por lo que se procedió a ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra la investigación sobre la procedencia de las armas y el resto de los objetos prohibidos.

dmrr/cr

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