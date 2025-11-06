Puebla, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena) entregó apoyos a la vivienda de los elementos policiales, por 110 millones de pesos y reiteró su compromiso de lograr las 180 hectáreas para la entrega de un pie de casa o un lote a las y los uniformados que velan y trabajan por la seguridad de las familias poblanas.

Dijo que el dinero procede del Programa para el Mejoramiento y Equipamiento de la Vivienda de las Familias de los elementos de seguridad y con ello cumple con su compromiso de hizo, hace 10 meses, de brindar dignidad y respeto a la labor diaria de cada elemento, porque en Puebla "estamos orgullosos de lo representan".

Además afirmó que "ustedes cuidan a las y los poblanos y nosotros cuidamos de sus familias" y expresó que todas las acciones que realiza y ejecuta su gobierno tienen que ver con la protección de las y los efectivos y a sus familiares, "ya que son los verdaderos héroes de Puebla".

El mandatario Armenta Mier recordó que gracias al trabajo de las corporaciones estatales, la mayoría de los indicadores delictivos en Puebla disminuyeron; de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, la baja es de un 52 por ciento en el delito de feminicidio.

Y precisó: "Es visible la entrega de las fuerzas de seguridad y protección a su labor de protección de la integridad física y de los bienes de los poblanos", por ello a su llegada al gobierno incrementó el seguro de vida a un millón de pesos, ya que el que existía era indigno, además se ampliaron las becas y se garantiza la pensión a familiares.

A su vez, Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública, especificó que el programa de equipamiento y mejoramiento, representa la gratitud y el reconocimiento a quienes entregan su vida al servicio público, pero también a las personas que los acompañan desde el hogar, porque detrás de cada uniforme hay una familia que los espera con esperanza, amor y orgullo.

¿A quienes va dirigido el Programa para el Mejoramiento y Equipamiento de la Vivienda de las Familias?

Los apoyos están dirigidos tanto a personal operativo como administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Auxiliar, así como de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad. Exhortó a las y los presentes trabajar en unidad, mediante acciones que construyan confianza, fortalezcan el tejido social y consoliden una Puebla más segura para todas y todos, aseveró.

En su intervención, Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, mencionó que los apoyos para el mejoramiento y equipamiento de la vivienda dirigidos a las familias de los cuerpos de seguridad, representan un acto de justicia social hacia quienes todos los días velan por la tranquilidad y el bienestar de las y los poblanos.

Informó que 11 mil 572 beneficiarios recibirán alguno de los tres paquetes entregados: el primer paquete incluye un tinaco de mil 200 litros, 10 bultos de cemento y 30 varillas de 3/8; el segundo, un calentador solar de 12 tubos, un microondas de 40 litros y una licuadora con vaso de vidrio; y el tercero, un refrigerador, dos botes de pintura blanca y un microondas de 20 litros.

“En 12 años, ninguna autoridad se había preocupado por nosotros”, es el testimonio de Miguel Ángel Parra, elemento del cuerpo de Bomberos del Estado, al agradecer el respaldo recibido. Destacó que este tipo de equipamientos para el hogar son gratificantes y representan un reconocimiento a su labor. “Siempre es bueno que piensen en el personal”, afirmó.

rmlgv