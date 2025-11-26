Medios estadounidenses reportaron esta tarde que el hombre que disparó contra dos elementos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, en Washington DC, es un hombre de nacionalidad afgana que ingresó al país en 2021.

CBS News identificó al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años.

CNN citó a autoridades según las cuales, la identidad del sospechoso encaja con la de un residente del estado de Washington que aparentemente emigró a Estados Unidos en agosto de 2021.

La llegada de Lakanwal a Estados Unidos coincidiría así con el caótico retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, que comenzó en mayo de 2021 y concluyó el 30 de agosto, con la evacuación de la fuerzas de la OTAN de aquella nación.

Según The New York post, Lakanwal ingresó a Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos, y se estableció en Bellingham, Washington.

Las autoridades verificaron las huellas dactilares del hombre detenido y así obtuvieron el nombre inicial, dijo a CNN un agente de las fuerzas del orden, aunque aclaró que aún se está tratando de comprobar la información.

El sospechoso utilizó una pistola para llevar a cabo el ataque, informaron dos fuentes policiales a CBS News.

De acuerdo con el Post, el sospechoso disparó primero a una guardia nacional mujer, en el pecho y luego en la cabeza. Después, disparó a un segundo guardia, al que impactó también en la cabeza, según dijeron diversos medios.

Los dos guardias nacionales se encuentran en estado crítico. Un tercer guardia, que estaba cerca, corrió y disparó al agresor, quien, según dijo el presidente Donald Trump, resultó herido de gravedad.

Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington.

Según la alcaldesa Muriel Bowser, se trató de un "ataque dirigido" contra los guardias.

El tiroteo tuvo lugar cerca de la parada de metro Farragut, a pocas manzanas de la Casa Blanca, en la calle 17 con la calle I NW.

Trump, que calificó al atacante como un “animal”, advirtió que “pagará un alto precio” por su acción.

No se ha establecido un motivo para este tiroteo, considerado como un “ataque a la autoridad”. Sin embargo, no se descarta aún manejarlo como “acto de terrorismo”.

