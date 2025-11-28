Ocho personas fueron detenidas por presunta corrupción en torno a las obras de restauración del complejo residencial que se incendió en Hong Kong con saldo de al menos 128 muertos, indicó este viernes una comisión anticorrupción local.

La comisión indicó en un comunicado que detuvo a siete hombres y a una mujer, de entre 40 y 63 años de edad.

Entre ellos hay dos jefes de obra, dos responsables de la oficina a cargo de la renovación del conjunto residencial, tres subcontratados responsables del andamiaje y un intermediario.

Lee también Claves del incendio ya controlado en rascacielos en Hong Kong

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc