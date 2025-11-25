Más Información

Tamaulipas.- La confirmó que uno de sus ministros de culto es investigado por la Arquidiócesis de Chicago, por presuntas .

De forma previa, la Arquidiócesis de Chicago dio a conocer que un sacerdote de Tampico acudió en años pasados por breves periodos a Chicago para oficiar misas, y se recibió una denuncia por presunto contra un menor de edad.

El arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Joseph Cupich, se comunicó a la Diócesis de Tampico y como consecuencia fue inhabilitado para oficiar misas el sacerdote Ernesto “N”, mientras sigue en curso la investigación.

Diócesis de Tampico confirma investigación contra un sacerdote en Chicago; lo acusan de abuso sexual a un menor. Foto: Especial.

Sobre este tema, el vocero de la Diócesis de Tampico, Néstor Javier López Rodríguez, firmó un comunicado con la postura oficial, en la cual indica que desde el momento en que se reciben informes de cualquier posible conducta inapropiada de un ministro de culto, cada diócesis o arquidiócesis inicia un proceso de cooperación entre las autoridades eclesiales y se toman las respectivas medidas para esclarecer los hechos y garantizar los derechos de los involucrados.

“En lo que respecta a lo que manifiestan las redes sociales, la Arquidiócesis de Chicago está realizando la investigación previa conforme a los lineamientos del Derecho Canónico; esta se encuentra en una etapa de desarrollo hasta que el estudio de las pruebas determinen el resultado, por lo tanto no es posible presumir la culpabilidad o inocencia del implicado", añadió.

Se afirma que por respeto a los derechos humanos de todos los involucrados y las garantías del debido proceso, se emitió el comunicado expresando el compromiso como Diócesis con la búsqueda de la verdad y la justicia.

dmrr/cr

