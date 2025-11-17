Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de tres mil propuestas para la reforma electoral, recopiló la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en los Diálogos sobre la Reforma Electoral que organizó en conjunto con el gobierno del estado.

Con la participación de los diversos representantes de la sociedad tamaulipeca, se reafirmó el papel de la UAT como espacio de reflexión y análisis de los tópicos de la vida nacional.

Las propuestas fueron editadas por la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas en documento académico en el que fueron plasmadas y dan testimonio del compromiso colectivo de Tamaulipas con el fortalecimiento de la democracia nacional.

En las sedes universitarias de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante y Tampico, se desarrollaron los foros, en los que se recabaron con un total de 3 mil 148 propuestas y más de 5 mil asistencias registradas.

Dámaso Anaya Alvarado, rector de la UAT, afirmó que este ejercicio representa un hecho histórico para la institución, al consolidarla como un referente nacional en la formación de ciudadanía y pensamiento crítico.

Dijo que la UAT abrió, por primera vez en su historia, sus espacios físicos y virtuales de manera simultánea para la reflexión colectiva sobre el sistema electoral mexicano, y consideró que este encuentro permitió a la ciudadanía dialogar sobre los pilares del sistema democrático.

Asimismo reiteró el compromiso de la UAT con la formación de ciudadanos críticos y participativos, y reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar una reforma electoral incluyente que coloca a la ciudadanía en el centro de la transformación democrática.

Tambien agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) por confiar en la capacidad académica y social de la Universidad para generar espacios de análisis y diálogo plural, y extendió su reconocimiento al INE, al IETAM y a las instituciones públicas y privadas que contribuyeron al éxito de esta jornada cívica y universitaria.

