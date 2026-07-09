Los motores de Mario Kart Tour están a punto de apagarse. Nintendo confirmó que el servicio del videojuego para dispositivos móviles concluirá en México el 30 de septiembre.

La empresa agradeció a los millones de jugadores que acompañaron al título desde su lanzamiento en 2019 y reconoció el apoyo recibido durante casi siete años.

“Nuestro más sincero agradecimiento a todos los jugadores que han brindado su cariño y apoyo a este juego desde su lanzamiento. Gracias por jugar Mario Kart Tour”, escribió la compañía en un comunicado.

También confirmó que no existe un plan para lanzar una versión que pueda jugarse sin conexión a internet, por lo que, una vez que los servidores dejen de operar, el videojuego dejará de estar disponible.

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Nintendo confirmó el cierre definitivo de Mario Kart Tour para finales de septiembre y explicó qué ocurrirá con las compras y los rubíes. Imagen: Especial

Termina la venta de rubíes

Como parte del proceso de cierre, Nintendo informó que la venta de rubíes concluyó el 7 de julio pasado. Sin embargo, quienes aún conserven esta moneda virtual podrán utilizarla en la tienda de destacados, la tienda de trajes de piloto y en la modalidad Fiebre del oro hasta que el servicio finalice.

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La compañía también pidió a los usuarios consultar la información oficial para conocer el manejo del Pase Dorado y de los rubíes durante los últimos meses de operación, una de las principales dudas entre quienes todavía juegan en dispositivos Android y iPhone.

Un cierre que ya daba señales

Aunque Nintendo no explicó las razones del cierre, la noticia no tomó completamente por sorpresa a parte de la comunidad. Desde finales de 2023, Mario Kart Tour dejó de recibir circuitos, personajes y contenido inédito, para pasar a un sistema de rotación de temporadas ya publicadas.

Durante su trayectoria, logró superar las 200 millones de descargas en todo el mundo y se convirtió en uno de los videojuegos móviles más exitosos de la franquicia.

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Con este anuncio, Mario Kart Tour se suma a la lista de juegos para móviles cuyo ciclo de vida llega a su fin, como Dr. Mario World, cerrando una etapa que llevó las carreras del plomerito y los personajes más emblemáticos de la saga a los teléfonos inteligentes.

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