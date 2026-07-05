De manera periódica, el catálogo de Netflix se renueva para ofrecer contenido de calidad, y es por eso que a lo largo de este mes de julio ciertas películas y series abandonarán la plataforma.

Ya sea porque los derechos de licencia no fueron renovados o porque la empresa californiana quiere apostar por contenido novedoso, estas son las series y películas que muy pronto dirán adiós.

¿Qué series y películas se van de Netflix en julio 2026?

Una manera de saber cuáles son las películas y series que próximamente serán eliminadas de Netflix, es revisar los detalles de cada título o prestar atención a la parte superior de la pantalla al reproducirlos, puesto que la plataforma publica avisos como “Último día para ver este título” o “Se va pronto”.

Netflix suele dejar avisos de los contenidos que pronto se quitarán de su catálogo. Foto: Unsplash

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Otro método es estar pendiente de las redes sociales del servicio de streaming, puesto que suelen compartir los títulos a los que les quedan pocos días para darles play. Por ejemplo, en julio se van:

Películas:

Side Effects (2013)

Wild Things (1998)

MoneyTalks (1997)

Jumanji: welcome to the Jungle (2017)

Paw Patrol: the movie (2021)

30 minutos o menos (2011)

Bohemian Rhapsody (2018)

Hellboy (2019)

Franquicia de Madagascar (2005-2012)

La boda de mi mejor amigo (1997)

Rompiendo las reglas 2: el golpe final (2011)

Franquicia de Saw (2004-2023)

Magnolias de acero (1989)

La noche de los muertos vivientes (1968)

Bob Marley: Un Amor (2024)

Series:

Between (2015)

The Bernie Mac Show (2001)

Degrassi: Next Class (2016)

The Garfield Show (2009)

The Beauty Queen of Jerusalem (2021)

Zom 100: La lista de deseos de los muertos (2023)

Las chicas Gilmore (2000)

Ataque a Pearl Harbor: Minuto a minuto (2021)

¿Qué estrenos tendrá Netflix este julio?

No te preocupes si tu película o serie predilecta está en el listado, revisa bien la fecha en que saldrá y aprovecha para disfrutarla. La buena noticia es que, así como ciertos contenidos salen del catálogo, otros más se suman para que encuentres tu próximo favorito.

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Durante este mes, los estrenos de Netflix serán:

Películas:

Enola Holmes 3 (2026)

Infiltrada: golpe de venganza (2021)

Ikka (2026)

Naufragio: pesadilla en el mar (2026)

Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo 82026)

Susana y Elvira: sin plan B (2026)

El cobrador de deudas (2018)

Te quiero desde siempre (2022)

Los creyentes (2026)

72 horas (2026)

Series:

El hombre vapor (2026)

La supervivencia de una chica con curvas (2023)

Más vale tarde que solteros (2025)

No tengo miedo (2006)

La casa de la pradera (1974)

El ultimátum: decir sí o decir adiós (2022)

El mapa de los anhelos (2026)

The East Palace (2026)

Kaulitz y Kaulitz (2024)

Furioso (2026)

Bomba en el Pan AM 103 (2026)

Especiales:

Jeff Arcuri: nice to meet you

Hot Ones: extra heat

Heartstopper Forever

Mary Beth Barone: Galaxy Brain

Netflix integrará nuevos contenidos en julio para que encuentres tus favoritos. Foto: Pexels

Julio llega con una limpieza en el catálogo de Netflix y varios títulos muy populares están por desaparecer. ¿Ya sabes cuál vas a ver?

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