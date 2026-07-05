Techbit | 05-07-26 | 09:00 | Francisco Osorio | Actualizada | 05-07-26 | 09:00 |

De manera periódica, el catálogo de se renueva para ofrecer contenido de calidad, y es por eso que a lo largo de este mes de julio ciertas películas y series abandonarán la plataforma.

Ya sea porque los derechos de licencia no fueron renovados o porque la empresa californiana quiere apostar por contenido novedoso, estas son las series y películas que muy pronto dirán adiós.

¿Qué series y películas se van de Netflix en julio 2026?

Una manera de saber cuáles son las películas y series que próximamente serán eliminadas de , es revisar los detalles de cada título o prestar atención a la parte superior de la pantalla al reproducirlos, puesto que la plataforma publica avisos como “Último día para ver este título” o “Se va pronto”.

Netflix suele dejar avisos de los contenidos que pronto se quitarán de su catálogo. Foto: Unsplash
Netflix suele dejar avisos de los contenidos que pronto se quitarán de su catálogo. Foto: Unsplash

Leer también

Otro método es estar pendiente de las redes sociales del servicio de streaming, puesto que suelen compartir los títulos a los que les quedan pocos días para darles play. Por ejemplo, en julio se van:

Películas:

  • Side Effects (2013)
  • Wild Things (1998)
  • MoneyTalks (1997)
  • Jumanji: welcome to the Jungle (2017)
  • Paw Patrol: the movie (2021)
  • 30 minutos o menos (2011)
  • Bohemian Rhapsody (2018)
  • Hellboy (2019)
  • Franquicia de Madagascar (2005-2012)
  • La boda de mi mejor amigo (1997)
  • Rompiendo las reglas 2: el golpe final (2011)
  • Franquicia de Saw (2004-2023)
  • Magnolias de acero (1989)
  • La noche de los muertos vivientes (1968)
  • Bob Marley: Un Amor (2024)

Series:

  • Between (2015)
  • The Bernie Mac Show (2001)
  • Degrassi: Next Class (2016)
  • The Garfield Show (2009)
  • The Beauty Queen of Jerusalem (2021)
  • Zom 100: La lista de deseos de los muertos (2023)
  • Las chicas Gilmore (2000)
  • Ataque a Pearl Harbor: Minuto a minuto (2021)

¿Qué estrenos tendrá Netflix este julio?

No te preocupes si tu película o serie predilecta está en el listado, revisa bien la fecha en que saldrá y aprovecha para disfrutarla. La buena noticia es que, así como ciertos contenidos salen del catálogo, otros más se suman para que encuentres tu próximo favorito.

[Publicidad]

Durante este mes, los estrenos de serán:

Películas:

  • Enola Holmes 3 (2026)
  • Infiltrada: golpe de venganza (2021)
  • Ikka (2026)
  • Naufragio: pesadilla en el mar (2026)
  • Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo 82026)
  • Susana y Elvira: sin plan B (2026)
  • El cobrador de deudas (2018)
  • Te quiero desde siempre (2022)
  • Los creyentes (2026)
  • 72 horas (2026)

Series:

  • El hombre vapor (2026)
  • La supervivencia de una chica con curvas (2023)
  • Más vale tarde que solteros (2025)
  • No tengo miedo (2006)
  • La casa de la pradera (1974)
  • El ultimátum: decir sí o decir adiós (2022)
  • El mapa de los anhelos (2026)
  • The East Palace (2026)
  • Kaulitz y Kaulitz (2024)
  • Furioso (2026)
  • Bomba en el Pan AM 103 (2026)

Especiales:

  • Jeff Arcuri: nice to meet you
  • Hot Ones: extra heat
  • Heartstopper Forever
  • Mary Beth Barone: Galaxy Brain
Netflix integrará nuevos contenidos en julio para que encuentres tus favoritos. Foto: Pexels
Netflix integrará nuevos contenidos en julio para que encuentres tus favoritos. Foto: Pexels

Julio llega con una limpieza en el catálogo de y varios títulos muy populares están por desaparecer. ¿Ya sabes cuál vas a ver?

Leer también

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]