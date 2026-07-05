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De manera periódica, el catálogo de Netflix se renueva para ofrecer contenido de calidad, y es por eso que a lo largo de este mes de julio ciertas películas y series abandonarán la plataforma.
Ya sea porque los derechos de licencia no fueron renovados o porque la empresa californiana quiere apostar por contenido novedoso, estas son las series y películas que muy pronto dirán adiós.
¿Qué series y películas se van de Netflix en julio 2026?
Una manera de saber cuáles son las películas y series que próximamente serán eliminadas de Netflix, es revisar los detalles de cada título o prestar atención a la parte superior de la pantalla al reproducirlos, puesto que la plataforma publica avisos como “Último día para ver este título” o “Se va pronto”.
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Otro método es estar pendiente de las redes sociales del servicio de streaming, puesto que suelen compartir los títulos a los que les quedan pocos días para darles play. Por ejemplo, en julio se van:
Películas:
- Side Effects (2013)
- Wild Things (1998)
- MoneyTalks (1997)
- Jumanji: welcome to the Jungle (2017)
- Paw Patrol: the movie (2021)
- 30 minutos o menos (2011)
- Bohemian Rhapsody (2018)
- Hellboy (2019)
- Franquicia de Madagascar (2005-2012)
- La boda de mi mejor amigo (1997)
- Rompiendo las reglas 2: el golpe final (2011)
- Franquicia de Saw (2004-2023)
- Magnolias de acero (1989)
- La noche de los muertos vivientes (1968)
- Bob Marley: Un Amor (2024)
Series:
- Between (2015)
- The Bernie Mac Show (2001)
- Degrassi: Next Class (2016)
- The Garfield Show (2009)
- The Beauty Queen of Jerusalem (2021)
- Zom 100: La lista de deseos de los muertos (2023)
- Las chicas Gilmore (2000)
- Ataque a Pearl Harbor: Minuto a minuto (2021)
¿Qué estrenos tendrá Netflix este julio?
No te preocupes si tu película o serie predilecta está en el listado, revisa bien la fecha en que saldrá y aprovecha para disfrutarla. La buena noticia es que, así como ciertos contenidos salen del catálogo, otros más se suman para que encuentres tu próximo favorito.
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Durante este mes, los estrenos de Netflix serán:
Películas:
- Enola Holmes 3 (2026)
- Infiltrada: golpe de venganza (2021)
- Ikka (2026)
- Naufragio: pesadilla en el mar (2026)
- Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo 82026)
- Susana y Elvira: sin plan B (2026)
- El cobrador de deudas (2018)
- Te quiero desde siempre (2022)
- Los creyentes (2026)
- 72 horas (2026)
Series:
- El hombre vapor (2026)
- La supervivencia de una chica con curvas (2023)
- Más vale tarde que solteros (2025)
- No tengo miedo (2006)
- La casa de la pradera (1974)
- El ultimátum: decir sí o decir adiós (2022)
- El mapa de los anhelos (2026)
- The East Palace (2026)
- Kaulitz y Kaulitz (2024)
- Furioso (2026)
- Bomba en el Pan AM 103 (2026)
Especiales:
- Jeff Arcuri: nice to meet you
- Hot Ones: extra heat
- Heartstopper Forever
- Mary Beth Barone: Galaxy Brain
Julio llega con una limpieza en el catálogo de Netflix y varios títulos muy populares están por desaparecer. ¿Ya sabes cuál vas a ver?
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