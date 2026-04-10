Un nuevo servicio de streaming económico ya está disponible en México. Se trata de Howdy, una plataforma de Roku a un precio de 39 pesos al mes, que brinda un servicio de suscripción de video bajo demanda sin comerciales al precio más bajo que se haya visto hasta el momento.

Por el momento, el servicio solo estará disponible en la plataforma de Roku en reproductores de streaming Roku TV y en The Roku Channel, en navegadores web y en su aplicación para iOS y Android.

Aunque se espera que se despliegue en plataformas adicionales en un futuro. Si quieres conocer que ofrece Howdy y sus beneficios, en Tech Bit te contamos.

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Estos son los beneficios de Howdy

Para los usuarios que tengan acceso a Howdy, podrán hacer uso de una biblioteca ilimitada de entretenimiento de diferentes productoras como Lionsgate y Sony, así como algunas producciones de la televisora mexicana.

Además, tiene contenido seleccionado de Roku Originals con diferentes géneros y lanzamientos de cine recientes. También ofrece una experiencia en alta calidad y sin anuncios, contenido galardonado y se puede cancelar en cualquier momento sin cargos extra.

En el contenido que puedes visualiza hay comedias románticas, acción, aventura, thriller, comedia y clásicos familiares. Algunos de los títulos que puedes disfrutar son: Matilda, Como si fuera la primera vez, Una esposa de mentira, John Wick, Los juegos del hambre, Juno y Blade Runner 2049.

Para contratar el servicio solo debes:

Ingresar a howdy.mx .

. Dar clic en "Ver planes".

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o crear con tu correo electrónico. Añadir un método de pago.

Realizar el pago.

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