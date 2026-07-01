Si tienes unos AirPods de segunda generación, es probable que alguna vez hayas observado tres pequeños orificios ubicados en la parte inferior del estuche de carga, justo al lado del puerto USB-C.

A simple vista pueden parecer una rejilla para el altavoz o incluso un micrófono, pero la realidad es que cumplen una tarea específica. Sigue leyendo para descubrir su curiosa función.

¿Qué son los tres orificios del estuche de los AirPods?

De acuerdo con Apple, estos pequeños orificios metálicos son contactos para la carga del estuche; puedes encontrarlos a lado del conector USB-C y son distintivos del MagSafe.

Su función es sencilla: permiten la conexión con determinados accesorios compatibles y forman parte del sistema de alimentación de energía. Sin ellos, tus audífonos no servirían.

AirPods. Foto: Apple

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Asimismo, el estuche cuenta con otros elementos clave como el puerto USB-C, que permite recargar la batería mediante un cable. Además, incorpora un altavoz, que reproduce sonidos para indicar distintos eventos como el inicio de la carga, una batería baja o para facilitar la localización del estuche mediante la app Encontrar.

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Y por si no lo habías notado, también posee un enganche para correa, pensado para transportarlo con mayor comodidad.

En conjunto, dichos elementos lo convierten en algo más que una simple caja para guardar los audífonos, ya que integra funciones de carga, localización y notificaciones sonoras.

AirPods. Foto: Apple

¿Qué significan las luces del estuche de los AirPods?

Si alguna vez te ha generado dudas el indicador LED ubicado en la parte frontal del estuche, no te preocupes porque es sencillo comprender su función. Dependiendo de su color, ofrece información sobre el estado de la batería.

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Tal como lo explica Apple, la luz verde indica que el estuche o los AirPods cuentan con una carga suficiente o están completamente cargados. En cambio, la luz naranja (o ámbar) señala que queda menos de una carga completa disponible en el estuche o que la batería aún no ha terminado de cargarse.

De igual manera, esas luces pueden encenderse durante algunos procesos como el restablecimiento o emparejamiento de los audífonos, según el patrón de iluminación.

Y al igual que los orificios, dichos indicadores permiten conocer el estado de la batería sin necesidad de abrir la app "Ajustes" o consultar el widget de batería en el iPhone.

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Así, pequeños detalles como los tres orificios de carga y el indicador LED demuestran que el estuche de los AirPods integra más funciones de las que aparenta a simple vista.

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