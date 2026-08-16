Después de cumplir el primer objetivo en la Leagues Cup, las Águilas del América regresan al torneo local para mantener el liderato de la competencia y cuidar el invicto bajo el mando del técnico Guillermo Almada.

Los azulcrema se instalaron en los cuartos de final del torneo internacional y ahora vuelven para retomar la actividad en el Apertura 2026, donde una victoria los dejaría una semana más en el primer lugar.

Será el 26 de agosto cuando disputen el siguiente enfrentamiento de la Leagues Cup, contra el Columbus Crew, pero antes tienen en su camino dos encuentros de la Liga MX.

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América en festejo de gol, durante la Fase de Grupos de la Leagues Cup - Foto: Imago7

Desde la llegada del uruguayo al banquillo de los emplumados, América suma dos victorias (Querétaro y Santos) y un empate (Atlante). Esta tarde enfrentará en el Estadio Banorte al Atlético de San Luis.

Para este regreso al torneo de la Liga MX, Almada ya contará con los dos refuerzos Edwin Cerrillo y Óscar Perea, quienes hicieron su presentación en la semana en la Leagues Cup; el joven colombiano lo hizo con gol contra Portland.

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A falta otro refuerzo que se espera todavía en el Nido, Almada comienza a impregnar su idea en las Águilas. El nivel azulcrema parece ir de menos a más y el tema de los juveniles también es parte importante en el esquema del uruguayo.

Por ahora, es el segundo equipo que más minutos ha sumado a la regla de menores, sólo debajo de los Xolos de Tijuana; al América le restan 709 minutos por cumplir.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Atlético de San Luis?

América regresa al Estadio Azteca para disputar la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. Te contamos los detalles para ver el encuentro de las Águilas.

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Fecha: Domingo, 16 de agosto.

Domingo, 16 de agosto. Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México).

17:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime YouTube.

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