Un par de hombres murieron la noche del pasado 14 de agosto como resultado de un accidente, probablemente provocado, ocurrido en el bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de Cancún.

Entre las víctimas se encontraba Jonathan Succar Pita, hijo de Jean Succar Kuri, sentenciado por delitos como pornografía infantil y otros en Cancún, quien falleció en 2024 purgando una pena mayor a los 100 años de cárcel.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo derivado del accidente, en el que también perdió la vida J.D.R.R., quien conducía el vehículo en el que viajaban ambas personas.

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De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía, ambas personas circulaban a bordo de una Cadillac Escalade, de color negro, cuando presuntamente tuvieron un "percance" —no detallado por la autoridad— con una unidad turística.

En consecuencia, el conductor de la unidad turística persiguió al Cadillac, que continuó su recorrido hasta el kilómetro 20 del bulevard Kukulcán.

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En ese punto, el vehículo terminó accidentándose, lo que cobró la vida de ambos pasajeros.

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La Fiscalía indicó que las primeras investigaciones apuntan a que el exceso de velocidad habría provocado el accidente, aunque las diligencias continúan para establecer las circunstancias en que ocurrió el "percance" y determinar las responsabilidades correspondientes.

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La carpeta de investigación fue iniciada como homicidio culposo, mientras continúan las investigaciones sobre la secuencia de hechos que antecedió al accidente, incluido el "percance" con la unidad turística.

Hermano de Jonathan Succar se despide de él: “No era solo mi hermano, se convirtió en mi mejor amigo”

Jerry Succar compartió en redes sociales un mensaje de despedida para su hermano Jonathan, a quien recordó como su compañero de vida y su mejor amigo. Señaló que ambos eran muy cercanos y que, debido a que solo tenían 10 meses de diferencia, crecieron juntos y compartieron buena parte de sus vidas.

“No era solo mi hermano. En algún momento del camino, se convirtió en mi mejor amigo”, escribió Jerry, quien recordó las conversaciones, risas y momentos que compartieron. También lamentó que ya no podrán tener una próxima conversación o reírse juntos de alguna de las “tonterías” que acostumbraban compartir.

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En su mensaje, expresó su dolor por la pérdida y dedicó palabras a su madre, la esposa de Jonathan y, especialmente, a sus hijos, al considerar que deberían haber tenido muchos más años y momentos junto a su padre.

Jerry también señaló que la ausencia de Jonathan representa una pérdida irreparable para toda la familia y aseguró que sus recuerdos permanecerán con ellos. “No sé cómo será la vida sin ti. Pero sé que te llevaré conmigo el resto de mi vida”, escribió.

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Finalmente, se despidió de su hermano con un mensaje en el que recordó que esperaba envejecer a su lado y tener muchos más años juntos. “Te quiero, Jonathan. Ya te extraño. Y daría lo que fuera por tenerte de vuelta”, expresó.

“Descansa en paz, hermano. Mi hermano. Mi mejor amigo”, concluyó.

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¿Quién era Jean Succar Kuri?

Jean Thouma Hannah Succar Kuri fue un empresario nacido en Bisharri, Líbano, en 1944, que llegó a México a los 30 años y posteriormente se estableció en Cancún, Quintana Roo. Comenzó sus actividades empresariales con un puesto de refrescos en el Aeropuerto Internacional de Cancún y más tarde incursionó en el transporte, hasta obtener la nacionalidad mexicana. Antes de enfrentar acusaciones penales, su fortuna se estimaba en alrededor de 30 millones de dólares y era propietario del Hotel Solymar y más de 50 villas en Quintana Roo.

En 2003, un grupo de menores de entre 4 y 13 años lo denunció por delitos sexuales, entre ellos violación, corrupción de menores y pornografía infantil. La presunta red de explotación sexual vinculada con Succar Kuri fue documentada por la periodista Lydia Cacho en el libro Los Demonios del Edén, publicado en 2005. El empresario fue detenido en Arizona en 2006 y posteriormente extraditado a México.

Tras un proceso judicial que se prolongó varios años, Succar Kuri fue declarado culpable en 2011 y sentenciado originalmente a 112 años de prisión por pederastia; después de diversas apelaciones, la condena quedó en 94 años. Succar Kuri murió a los 79 años en 2024, en una clínica particular de Cancún, debido a problemas cardiacos.

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