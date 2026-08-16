Elisa Vicedo da a conocer que, luego de poco más de ocho años de que denunciara a Eduardo Carabajal, por los presuntos delitos de abuso sexual y agresiones físicas, ya cuenta con la razón legal del caso, pues ha ganado todos los amparos interpuestos y, ahora, sólo está a la espera de que el próximo juicio sea agendado.

En un video que la actriz compartió en su cuenta de Instagram, habló de cómo marcha el proceso legal que enfrenta desde 2018, cuando denunció al actor y productor Eduardo Carabajal, quien, presuntamente, habría violado a la joven cuando está tenía 19 años, en 2016.

Vicedo aclaró que, si hacía el anuncia a través de sus redes sociales, declinando la petición de entrevistas, desde octubre del año pasado, es porque, en estos momentos, prioriza su proceso de sanación, sin embargo, le parecía importante dar continuidad pública a su caso.

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"Este video lo estoy haciendo como víctima, me gusta pensar, a veces, que la palabra no es víctima, si no es sobreviviente, guerrera; como una mujer que ha podido salir adelante de muchas adversidades, este video es para que sepan qué ha pasado con mi vida privada. Queridos medios de comunicación, antes era muy atrabancada y no pensaba en mis palabras, pero hoy sé que mis palabras tienen mucho poder y llegan a muchas personas", prologó.

Conmovida, Elisa -de 30 años- confió que todos los amparos que han tenido lugar durante el proceso, han fallado a su favor.

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"Hemos ganado todos los amparos relacionados al caso de mi violación, que denuncié en el año 2018, pero que sucedió en el año 2016, esto es casi después de 9 años, han pasado más de ocho años desde que comenzó este camino, a nivel jurídico, pero han pasado más de 10 años, desde que comenzó, para mí, un viaje interno de mucha sanación", prosiguió.

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El siguiente paso legal al que se enfrentará, como detalló en el video, es un juicio de manera oral, del cual ya se dio apertura, lo que quiere decir que, el juez encargado de su caso, ya emitió la orden correspondiente para que este se realice, aunque precisó que, aún no hay fecha destinada para que se lleve a cabo y que, el juicio podría agendarse al alrededor de uno o dos años más.

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"Hace unas semanas se llevó a cabo la audiencia de apertura, de manera oficial, la audiencia donde se dictó la apertura a juicio, yo nunca busqué juicio abreviado porque, como todo mundo sabe, exijo justicia, cárcel; nadie se opuso a estos términos y nos vamos a juicio, aún no sé cuándo será la fecha de juicio, tampoco les puedo decir si va a ser en un año, o en dos, pero lo que sí puedo decir es que hemos llegado muy lejos".

Además, indicó que, a nivel personal, su incansable lucha por hacer justicia, propició situaciones adversas como la pérdida de un bebé y la disolución de su matrimonio.

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"Todo esto ha tenido un profundo impacto en mi salud física y mental; nunca pensé que mi vida, sería la historia más dolorosa que contaría, al menos, hasta el día de hoy, hoy soy una mujer de 30 años, fui violada a los 19 años, por un ´productor´ y actor, a los 19 años no tenía las herramientas que tengo el día de hoy, ni sentí que tenía la voz (...), hoy, después de ocho años y dos meses sigo aquí, sanándome, quiero que la gente sepa que, el luchar, en los últimos ocho años y dos meses por mí caso, me costó no sólo un bebé, sino un matrimonio, pero, aún así, no lo cambiaría por nada, no volvería para atrás y no me quedaría callada".

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