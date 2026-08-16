El sol apenas se asomaba en Los Mochis, Sinaloa el 8 de enero de 2016 cuando dos patrulleros de caminos capturaron a Joaquín El Chapo Gúzman y Jorge Iván El Cholo Gastélum, marcando una de las grandes victorias en contra del narcotrafico en México, historia que ahora llegará a la pantalla con La Captura.

En la producción de Netflix, Poncho Herrera y Noé Hernández se ponen los chalecos de aquellos federales que “se sacaron la rifa del tigre” y pueden presumir el arresto en su palmarés.

Pero para Alfonso, contar este suceso a través de los héroes no reconocidos, no puede hacer que las personas olviden las fallas de las instituciones.

“No podemos tapar el sol con un dedo y pretender que vivimos en un espacio, en un lugar donde el país, la situación de seguridad es compleja, por eso llama mucho la atención esta historia, porque estos dos policías hicieron su trabajo de manera loable, a cabalidad”, dice a EL UNIVERSAL.

“Estos dos policías estaban haciendo su rondín de rutina, topan con este coche robado y se sacan la rifa del tigre, ya de ahí lo demás es historia, la película cuenta qué pasa en estas horas con El Chapo y con su gatillero dentro de la patrulla”, complementa.

La cinta dirigida por Chava Cartas se estrenará el próximo viernes 21 en Netflix. Ahí, Poncho interpreta a Arturo Carmona, oficial que sufre trastorno de estrés postraumático tras haber tenido que disparar a un menor en el cumplimiento de su deber, situación que eleva la tensión que tiene al encontrar a uno de los criminales más buscados del país.

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Su angustia y la de su compañero Héctor Rosales (Noé Hernández) crece por la situación del estado, repleto de halcones y fuerzas de seguridad comprados por el narco.

“A pesar de que esta historia no habla de las instituciones, del presidente, ni del secretario de gobernación en turno, uno de los grandes catalizadores es la poca confianza que de repente puede tener él con su pareja, la poca confianza que pueden tener estos dos policías con sus propias instituciones, debido a cómo estaba la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal, los marinos y el ejército en esa época”, afirma Herrera.

Entre la documentación real que se utilizó para el guion se encuentran dos crónicas de Héctor De Mauleón publicadas en EL UNIVERSAL, de donde Alfonso rescata, la importancia de si bien no enaltecer a las instituciones, sí hacerlo con aquellos que a pesar de ellas logran cumplir con su deber.

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“Vale la pena contar la historia de estos dos seres humanos, de estos dos policías que se convirtieron en héroes, que no se dejaron sobornar. Mauleón tuvo la posibilidad de hablar con estos policías, quienes a pesar de tener todo en contra, de amenazas, lograron salir avantes con su misión”.

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