Mundo | 16-08-26 | 12:23 |

Miami. El se debilitó este domingo a tormenta tropical tras azotar con fuertes vientos y lluvias a en la víspera, dejando algunas zonas inundadas y la muerte de una persona, aunque se espera que estas condiciones continúen durante la jornada.

Una persona falleció anoche en un accidente de tráfico atribuido a la mala climatología en Isla Grande, según las autoridades locales. Esta isla fue la más afectada por los efectos de Lala, que se convirtió ayer en un y pasó muy cerca del archipiélago, sin llegar a alcanzar tierra.

El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que el paso del ciclón dejó acumulaciones de hasta 33 centímetros de lluvia y apagones en 60 mil hogares. El corte eléctrico afectó también a tres hospitales, pero el mandatario aclaró que permanecen operativos mediante generadores auxiliares.

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Aunque Lala se debilitó este domingo, el gobernador pidió guardar cautela a la población, puesto que los efectos de la seguirán presentes a lo largo del día en todas las islas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) señaló en su último boletín que los "vientos destructivos" y las fuertes continúan en Isla Grande y el condado de Maui, mientras que espera que las condiciones se agraven en Oahu, la isla donde se encuentra Honolulú.

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El organismo reveló que los vientos máximos sostenidos de la tormenta han disminuido a cerca de 110 kilómetros por hora, y prevé un debilitamiento entre hoy y el lunes.

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Sin embargo, advirtió que la combinación de una peligrosa marejada ciclónica y la marea provocará que zonas habitualmente secas cerca de la costa se inunden debido al ascenso del nivel del agua.

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El NHC pronostica que Lala siga desplazándose en dirección oeste y se aleje progresivamente del archipiélago en los próximos días, cuando pueda transformarse de nuevo en un huracán.

Pese a su ubicación en medio del , Hawái no acostumbra a sufrir huracanes. Desde 1950, apenas dos han tocado tierra en este archipiélago, por lo que la cercanía de Lala elevó las alertas de las autoridades estatales.

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Las estimaciones del NHC preveían que el huracán pasase muy cerca de Isla Grande o incluso tocase tierra anoche, lo que habría convertido a Lala en el primer ciclón en alcanzar una de estas islas desde 1992.

No obstante, el huracán pasó rozando la porción sur de la isla y no llegó a tocar tierra, según el organismo.

Este es un año atípico para la en el Pacífico debido al de "", que implica un calentamiento extraordinario de las aguas en este océano.

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Este evento climático, que ocurre normalmente cada dos a siete años, suele aumentar el número de ciclones en la región, mientras que reduce aquellos en el .

El NHC prevé que se originen entre 5 y 13 tormentas tropicales en el Pacífico central entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

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