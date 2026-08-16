Los recientes sismos registrados en Colombia, Venezuela, Indonesia y España han vuelto a poner sobre la mesa una duda que muchas personas tienen cuando comienza a temblar: ¿dónde es más seguro refugiarse?

Aunque durante años se ha recomendado colocarse debajo del marco de una puerta, un rescatista mexicano explicó por qué esta práctica no necesariamente protege ante un terremoto.

El fuerte temblor se sintió a cientos de kilómetros de distancia y apenas se tienen noticias de fallecidos en Donggala, una región al norte de Palu donde al menos una persona murió el viernes. Foto: AFP

La recomendación cambia dependiendo del piso en el que se encuentre una persona y de las condiciones del inmueble, por lo que conocer qué hacer durante un sismo puede marcar una diferencia.

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¿Es seguro quedarse en el marco de una puerta durante un sismo?

Quedarse debajo del marco de una puerta durante un sismo es una idea que muchas personas aprendieron desde pequeñas. Sin embargo, utilizar este sitio como refugio no es una medida de autoprotección que se recomiende de manera general.

Afectaciones del terremoto en Pereira. (10/08/26) Foto: El Tiempo

Esto se debe a que la mayoría de las puertas de una casa o edificio no se encuentran construidas sobre un muro portante o una pared maestra. Tampoco necesariamente están debajo de un arco o una viga resistente, elementos estructurales que podrían tener mayores posibilidades de permanecer en pie durante un terremoto.

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Además, las puertas interiores suelen estar instaladas en paredes de tablaroca o ladrillo ligero, estructuras que pueden sufrir daños o desprendimientos durante un movimiento telúrico.

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¿Dónde colocarse durante un sismo?

De acuerdo con la explicación de un Topo mexicano, una de las recomendaciones es colocarse boca arriba junto a un mueble resistente, como una cama, un sillón, una lavadora o un refrigerador, procurando ocupar el menor espacio posible.

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La indicación busca reducir el espacio que ocupa el cuerpo en caso de que ocurra un colapso o se desprendan elementos de la construcción.

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También señaló que las manos y las piernas no deberían quedar debajo del mueble, ya que podrían quedar atrapadas si el objeto se desplaza o cae parte de la estructura.

¿Hay que salir del edificio durante un sismo?

Otro punto que genera dudas es si se debe abandonar el inmueble mientras está ocurriendo el movimiento. Según el rescatista, la decisión también depende del piso donde se encuentre la persona y de cuánto tiempo tomaría llegar a un sitio seguro.

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Para quienes están en el primer, segundo o tercer piso, explicó que existe una mayor posibilidad de abandonar el inmueble y llegar a la vía pública antes de un eventual colapso, por lo que salir puede ser una alternativa si las condiciones permiten hacerlo de manera segura.

En el caso de las personas que se encuentran en un cuarto o quinto piso, la recomendación planteada es intentar bajar únicamente cuando el trayecto pueda realizarse en menos de 30 segundos y caminando con calma.

La situación cambia para quienes se encuentran por encima de esos niveles. En esos casos, el rescatista aconsejó no intentar bajar durante el terremoto, debido a los riesgos que pueden presentarse en las escaleras y otras zonas de circulación.

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¿Qué hacer si estás en un piso alto durante un terremoto?

Para quienes permanecen en niveles superiores y no pueden salir de manera rápida y segura, una de las posibilidades señaladas por el rescatista es dirigirse hacia la azotea, siempre que las condiciones del lugar lo permitan.

Sin embargo, antes de hacerlo es necesario verificar que no haya objetos, instalaciones o materiales que puedan caer, explotar o provocar lesiones.

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