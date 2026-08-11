Lima.- Tres sismos de magnitud 4 remecieron este martes la región de Piura, en el norte de Perú, fronteriza con Ecuador, en un lapso de una hora, sin que se reporten víctimas hasta el momento, y días después de los movimientos telúricos en la andina región de Junín, que han dejado cinco fallecidos.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el primer sismo de Piura se registró a las 03:00 horas (08:00 GMT) con magnitud 4.9 y epicentro a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en el océano Pacífico frente a la provincia del mismo nombre.

Este movimiento tuvo una profundidad de 24 kilómetros y una intensidad de III en Sechura.

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El segundo reporte fue a las 03:02 horas (08:02 GMT) con magnitud 4 y epicentro a 61 kilómetros al suroeste de Sechura, a una profundidad de 34 kilómetros.

Un tercer sismo se reportó a las 03:45 horas (08:45 GMT) con magnitud 4.1 y el epicentro localizado a 67 kilómetros al suroeste de Sechura, con profundidad de 23 kilómetros.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el sismo de magnitud 4.9 haya generado tsunami en el litoral peruano, lo cual eliminó una eventual alarma de este tipo, según indicó en su cuenta de la red social X.

Dado que el epicentro fue en el mar no se han reportado, hasta el momento, daños personales o materiales en Piura o las regiones aledañas, por parte de las autoridades locales.

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El territorio peruano está en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y en julio pasado la andina región de Junín sufrió varios terremotos que dejaron cinco fallecidos y viviendas destruidas.

El último terremoto devastador en Perú se reportó en 2007 en la sureña región de Ica, seguido de un tsunami en el puerto de Pisco, que dejó 500 fallecidos y millonarias pérdidas materiales.

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