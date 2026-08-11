Almoloya de Juárez, Edomex.- Con cinco días preso en el penal de alta seguridad del Altiplano, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, comparece nuevamente ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien definirá si lo vincula o no a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.

Durante la diligencia del viernes pasado, el experredista y su defensa solicitaron la ampliación del plazo que la ley les confiere para definir su situación jurídica y recabar pruebas para tratar de echar abajo la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que hoy se reanudó la audiencia de imputación.

El juez ordenó que Aguirre Rivero esté presente, por lo que fue trasladado del penal del Altiplano al Centro de Justicia. Al Centro de Justicia Penal Federal llegó la esposa de Ángel Aguirre y sus abogados.

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En su primera comparecencia ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, el exgobernador de Guerrero dijo que va aclarar las imputaciones que la FGR le hace en torno a que ordenó la desaparición de grabaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El experredista se presentó en silla de ruedas y manifestó diversos problemas de salud; sin embargo, el juez le negó el beneficio de la prisión domiciliaria.

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"Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz", aseguró Aguirre Rivero ante el juez.

Durante la diligencia del viernes, la Fiscalía General de la República acusó al exmandatario de ordenar la destrucción de un disco DVD que contenía grabaciones de dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, a donde llegaron los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

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De acuerdo con la FGR, ese material contiene el momento en que policías municipales y estatales pasaron de un autobús a otro, a un grupo de estudiantes.

Asimismo, que los estudiantes iban con las manos en la cabeza, sometidos y que eran vigilados por policías y hombres armados.

Y que posteriormente, patrullas escoltaron el autobús con los estudiantes y se alejaron, detrás de ellos, iban varias camionetas con hombres armados.

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Los representantes de la FGR aseguraron que una integrante del Consejo de la Judicatura le entregó este video al ex gobernador en sus manos, luego de que ella lo tomara de la oficina de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia Lambertina Galeana, quien recientemente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

También le dijo al juez, que supuestamente Aguirre Rivero le habría ordenado al exprocurador de justicia de ese estado, Iñaki Blanco, que se encargara del video y que le ordenó a Eduardo Aguirre, sobrino del exgobernador que desapareciera todas las evidencias que tenían sobre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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Aguirre Rivero compareció ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en silla de ruedas y sin portar aún el uniforme de reos.

em/apr