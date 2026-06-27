Aunque las tarjetas SIM y eSIM comparten la función de vincular tu celular con un operador móvil, cada una tiene cualidades propias que vale la pena conocer.

Por ejemplo, mientras las tarjetas SIM (conocidas comúnmente como chips) son físicas, las eSIM se caracterizan por ser virtuales y estar integradas de fábrica en los dispositivos.

Hoy, en Tech Bit, te decimos qué características distinguen a cada una y cómo saber si tu celular es compatible con dichas tarjetas virtuales.

Tanto las tarjetas SIM como eSIM deben registrarse en el padrón de celulares. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las diferencias entre las tarjetas SIM y eSIM?

Como lo mencionamos, la diferencia principal que hay entre ambas tarjetas es que una es física y otra virtual construida dentro del hardware del teléfono, lo que la hace intransferible.

Las SIM fueron creadas durante la década de los 90 para identificar con un número de 10 dígitos a los suscriptores de servicios de telefonía celular. Por otra parte, las eSIM salieron al mercado en 2017 por el Congreso Mundial de Móviles (MWC) para mejorar los servicios de telefonía móvil.

Según lo indica el proveedor de tarjetas eSIM, Airalo, otra diferencia relevante entre ambas es que en la física se puede almacenar información como contactos, mientras que la eSIM no cuenta con dicha capacidad.

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Y, en general, otras de sus desemejanzas son:

La eSIM no es extraíble como un chip físico.

no es extraíble como un chip físico. Mientras que las tarjetas eSIM pueden actualizarse de manera digital para cambiar de operador, el proceso de las SIM debe hacerse de manera presencial.

Los números vinculados a las tarjetas SIM contienen 10 dígitos y los de las eSIM están conformados por 20.

Expertos apuntan a que las eSIM son más seguras ya que no pueden robarse físicamente como los chips tradicionales.

Al momento de viajar, las eSIM son más recomendables, ya que optimizan y ahorran mejor los beneficios de telefonía que las SIM.

Pero, a pesar de sus diferencias, la buena noticia es que, si tu celular es compatible con estas tarjetas virtuales, puedes utilizar una SIM de manera simultánea y sin inconvenientes.

Revisa el manual de usuario o los ajustes de tu celular para saber si tu dispositivo es compatible con una eSIM. Foto: Unsplash

¿Cómo activar una eSIM?

Si tu celular es compatible con una eSIM, actívala con los siguientes procedimientos:

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En iPhone

Ve a Ajustes y da clic en “Datos móviles".

Presiona “Añadir eSIM” o “Añadir plan de datos móviles”.

Enseguida, escanea el código QR que has recibido a tu correo electrónico y espera a que se active la eSIM.

Ponle un nombre a la línea para identificarla.

En Android

Abre los Ajustes e ingresa a “Conexiones”.

Oprime “Redes e Internet” o “Administrador de SIM”.

Pulsa “Añadir plan móvil" y da clic en “Escanear código QR”.

Posteriormente, escanea e introduce el código de confirmación.

Finalmente, da clic en “Usar SIM” para activar la línea virtual.

Como ves, las tarjetas SIM y eSIM pueden agilizar tu flujo de comunicación, solo necesitas escoger cuál utilizar considerando sus características y diferencias.

Por último, no olvides que ambas tarjetas deberán ser registradas en el padrón de telefonía móvil antes de la fecha estipulada por la CRT, en función del último digito de tu número de celular.

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