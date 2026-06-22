La emoción de los grandes encuentros deportivos ya no depende únicamente de una pantalla de gran tamaño. Para muchas personas, el sonido se ha convertido en un elemento clave para disfrutar cada jugada, escuchar la narración con claridad y sentir la energía de miles de aficionados sin salir de casa.

En este contexto, JBL refuerza su vínculo con el futbol mexicano a través de su alianza como Audio Oficial de la Selección Nacional de México, una colaboración que le permite asociar su propuesta tecnológica con la emoción de los grandes partidos y la experiencia sonora que buscan los aficionados.

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JBL recrea la experiencia de un estadio en casa

Como parte de esta propuesta, la marca reunió recientemente a invitados especiales en Foro Reforma para mostrar cómo la tecnología de audio puede elevar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

Durante la demostración, los asistentes experimentaron distintos escenarios donde el sonido envolvente se convirtió en el protagonista, recreando la sensación de estar en medio de la acción.

JBL sonido en casa para sentir la tribuna del estadio. Foto: Cortesía

"Cada vez vemos más personas que buscan crear experiencias memorables dentro de casa. El sonido tiene la capacidad de conectar emocionalmente a las personas con lo que están viendo y escuchando", explicó Diego Ocaranza, Regional Marketing Manager de HARMAN.

Según el especialista, cuando amigos y familiares se reúnen para seguir una transmisión deportiva, el audio desempeña un papel fundamental para generar emoción y hacer que cada momento se viva con mayor intensidad.

El sonido inmersivo gana terreno en el entretenimiento

La diferencia entre ver un partido y sentirlo suele encontrarse en los detalles: escuchar el crecimiento de la tensión antes de una jugada importante, percibir la reacción del público o identificar con claridad la narración puede cambiar por completo la experiencia.

Tecnologías como Dolby Atmos han impulsado esta evolución al permitir una reproducción de sonido multidimensional que envuelve al espectador desde distintos puntos de la habitación.

Bajo esta filosofía, JBL desarrolló su línea de barras de sonido MK2, enfocada en ofrecer experiencias más inmersivas para quienes disfrutan de eventos deportivos, películas, series o videojuegos.

JBL Bar 1000 MK2 y JBL Bar 800 MK2: para quienes buscan máxima inmersión

Entre los modelos más avanzados destacan la JBL Bar 1000 MK2 y la JBL Bar 800 MK2, equipadas con bocinas satelitales y un subwoofer de 250 milímetros.

Estas configuraciones están pensadas para usuarios que suelen organizar reuniones en casa y buscan que todos los asistentes perciban una experiencia envolvente sin importar el lugar donde se encuentren dentro de la habitación.

JBL Bar 500 MK2 y Bar 300 MK2 para distintos espacios

La JBL Bar 500 MK2 apuesta por un equilibrio entre diseño y rendimiento, incorporando tecnologías que mejoran la claridad de las voces y aportan mayor profundidad a los efectos ambientales.

Esto permite apreciar mejor tanto la narración como la atmósfera general de cualquier transmisión.

Para espacios más reducidos, la JBL Bar 300 MK2 ofrece una solución compacta que mejora significativamente la amplitud y definición del sonido, facilitando escuchar desde los comentarios de los analistas hasta las reacciones del público.

JBL, audio para sentir el partido. Foto: Cortesía

Las tecnologías que distinguen a la línea MK2

La nueva generación de barras de sonido JBL incorpora herramientas diseñadas para optimizar la experiencia auditiva en diferentes entornos.

Entre ellas destaca MultiBeam 3.0, tecnología que distribuye el sonido por toda la habitación para crear una sensación envolvente más realista.

También integra PureVoice 2.0, un sistema que ajusta automáticamente la claridad de las voces considerando tanto el volumen como el sonido ambiente de cada escena, evitando que los diálogos se pierdan entre los efectos sonoros.

A esto se suma la posibilidad de personalizar diversos parámetros mediante la aplicación JBL One.

Además, los equipos cuentan con calibración automática, una función que analiza cómo se refleja el sonido en paredes, muebles y otros elementos del espacio para optimizar los efectos tridimensionales de acuerdo con las características específicas de cada hogar.

La nueva tendencia: vivir el entretenimiento, no solo verlo

Más allá de las especificaciones técnicas, JBL considera que el entretenimiento en casa está evolucionando hacia experiencias compartidas donde el sonido tiene un papel cada vez más importante.

La posibilidad de sentirse dentro de la acción, escuchar con mayor detalle lo que ocurre y compartir esos momentos con familiares y amigos está impulsando una nueva forma de consumir contenidos.

JBL, como Audio Oficial de la Selección Nacional de México se ha convertido en una alternativa para quienes buscan que su sala deje de ser únicamente un lugar para ver televisión y se transforme en un espacio capaz de recrear la emoción de los grandes escenarios deportivos.

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