JBL acaba de presentar sus productos más recientes. Se trata de la BandBox Solo y la BandBox Trio, dos amplificadores que se adaptan al lugar en donde los utilices.

Ambos integran inteligencia artificial que le permite a los usuarios realizar diferentes tareas como separar voces e instrumentos en tiempo real, esto sin tener conexión a internet o una laptop o software adicional.

Por otro lado, ambos son compatibles BandBox con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería eléctrica y micrófono, lo cual le brinda una versatilidad al usuario tanto para practicar de forma individual como para ensayos y presentaciones colaborativas.

JBL lanza BandBox Solo y BandBox Trio: ¿cuánto cuestan en México? Imagen: cortesía

En Tech Bit tenemos todos los detallas del nuevo lanzamiento de JBL.

Características de la JBL BandBox Solo y BandBox Trio

La JBL BandBox Solo es un amplificador ideal para practicar en casa o para los músicos nómadas o creadores que buscan una solución portátil y pequeña para componer, ensayar o grabar en cualquier lugar sin configuraciones complejas.

Mientras que la JBL BandBox Trio, está diseñada para showcases en bares o restaurantes, así como ensayos de garage bands y presentaciones en espacios pequeños donde se requiere mayor versatilidad para tocar en grupo.

Ambos incorporan efectos clásicos, modelos de amplificador, looper, afinador, metrónomo y transposición en tiempo real. A su vez, se conecta con la app de JBL ONE para que los usuarios personalicen y configuren su amplificador.

JBL lanza BandBox Solo y BandBox Trio: ¿cuánto cuestan en México? Imagen: cortesía

Precio y disponibilidad en México

El precio de la BandBox Solo es de 5 mil 999 pesos, mientras que la BandBox Trio tiene un precio de 13 mil 499 pesos. Podrás encontrarlos en la tienda en línea de JBL a partir de abril, así como en tiendas participantes.

