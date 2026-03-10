OpenAI acaba de anunciar una nueva función que será valiosa para los estudiantes. Ahora la inteligencia artificial te permitirá aprender sobre matemáticas y ciencias a través de explicaciones visuales dinámicas, un sistema que permite interactuar con gráficos y fórmulas en tiempo real.

De acuerdo con la firma, esta herramienta para ChatGPT transforma las explicaciones tradicionales en módulos interactivos. En lugar de solo leer un texto o ver un diagrama estático, los usuarios pueden modificar variables y observar cómo cambian los resultados al instante.

Por ejemplo, cuando el usuario quiere entender el Teorema de Pitágoras, este puede ajustar la longitud de los lados de un triángulo y ver cómo se actualiza automáticamente la hipotenusa. Lo mismo ocurre con otras fórmulas: basta modificar números o parámetros para visualizar el efecto inmediato en la ecuación.

ChatGPT estrena función para aprender matemáticas y ciencias. Foto: Freepik

¿Cómo usar la nueva herramienta matemática de ChatGPT?

Para comenzar a probar esta función, el usuario debe hacer preguntas respecto a la duda que tenga. Por ejemplo, “¿Qué es la ecuación de una lente?” o “¿Cómo calcular el área de un círculo?”. Con esa pregunta, ChatGPT responderá con una explicación acompañada de un módulo interactivo que se puede manipular.

De acuerdo con OpenAI, la herramienta ya funciona con más de 70 temas de matemáticas y ciencia, entre ellos:

Ley de Charles

Ley de Coulomb

Ley de Hooke

Ley de Ohm

Energía cinética

Interés compuesto

Decaimiento exponencial

Ecuaciones lineales

Por otro lado, OpenAI planea ampliar el número de temas interactivos en el futuro. Y, por ahora, la función está disponible para todos los usuarios que tengan una cuenta iniciada en ChatGPT.

De acuerdo con la compañía de Sam Altman, esta actualización busca fomentar que las personas experimenten con los conceptos y comprendan mejor cómo funcionan las fórmulas y relaciones matemáticas.

ChatGPT estrena función para aprender matemáticas y ciencias. Imagen: Unsplash

Según datos de OpenAI, más de 140 millones de personas utilizan ChatGPT cada semana para resolver dudas de matemáticas y ciencia, dos de las áreas que históricamente presentan mayores dificultades para los estudiantes.

