En un momento donde el futbol vuelve a ocupar el centro de la conversación en México, la forma de vivir cada partido también evoluciona. Ya no se trata solo de ver el juego, sino de sentirlo. En ese contexto, el audio se convierte en un elemento clave para transformar cualquier espacio en una experiencia inmersiva.

Con su línea JBL Bar 500MK2, 800MK2 y 1000MK2, la marca apuesta por llevar la emoción del estadio directamente a la sala. Como audio oficial de la Selección Nacional de México, JBL refuerza su presencia en uno de los momentos más relevantes para los aficionados, acompañando cada jugada, cada gol y cada celebración.

JBL apuesta por el futbol con sus barras y otros productos este 2026. Foto: Cortesía

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Sonido envolvente para vivir el futbol como en el estadio

La serie Bar Pro MK2 integra tecnologías diseñadas para que el usuario no solo escuche, sino que se sienta dentro del partido. Con Dolby Atmos, el sonido se convierte en una experiencia tridimensional donde cada elemento —desde la narración hasta el ambiente del estadio— se percibe con mayor realismo.

A esto se suman herramientas como MultiBeam™ 3.0, AI Sound Boost, SmartDetails y PureVoice 2.0, que permiten identificar con claridad desde los detalles más sutiles hasta los momentos de mayor intensidad.

El resultado es una experiencia más envolvente que eleva tanto el futbol como el cine y el gaming.

JBL Bar 500MK2: el primer paso hacia una experiencia inmersiva

El modelo JBL Bar 500MK2 está pensado para quienes buscan mejorar el sonido de su televisión de forma sencilla, pero con un salto notable en calidad.

Gracias a su calibración automática, ajusta el audio según el espacio, lo que lo convierte en una opción ideal para departamentos o salas compactas. Es perfecto para disfrutar partidos, series o películas con una experiencia más envolvente sin complicaciones.

Una opción ideal para departamentos o salas compactas. Foto: Cortesía

JBL Bar 800MK2: sonido que llena la habitación

Para quienes buscan mayor potencia, la JBL Bar 800MK2 incorpora bocinas traseras desmontables que permiten crear un entorno envolvente sin instalaciones permanentes.

Su compatibilidad con Dolby Atmos virtual amplía el campo sonoro, logrando que el audio rodee al usuario. Esto la convierte en una opción ideal para quienes quieren sentir cada jugada como si estuvieran dentro del estadio.

JBL Bar 1000MK2: experiencia premium en casa

El modelo insignia, JBL Bar 1000MK2, está diseñado para quienes buscan una experiencia completa.

Integra dos bocinas inalámbricas desmontables, drivers verticales y un subwoofer de 10 pulgadas, además de compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X, lo que permite un sonido 3D real.

El resultado es una experiencia que coloca al usuario en el centro de la acción, ya sea en un partido clave, una película o un concierto.

Tecnología que se adapta a cada momento

Más allá de la potencia, la serie Bar Pro MK2 integra herramientas que optimizan el audio en tiempo real:

AI Sound Boost mejora los bajos sin distorsión

mejora los bajos sin distorsión SmartDetails resalta sonidos sutiles

resalta sonidos sutiles PureVoice 2.0 mejora la claridad de los diálogos

mejora la claridad de los diálogos MultiBeam™ 3.0 crea un entorno envolvente desde una sola barra

Además, todos los modelos son compatibles con la app JBL One, que permite personalizar la experiencia sonora desde cualquier dispositivo.

Convertir la sala en tribuna

Más allá de las especificaciones técnicas, la propuesta de JBL se conecta con la emoción que rodea al futbol. En la antesala de uno de los torneos más importantes para el país, el audio se convierte en el puente entre el hogar y el estadio.

La posibilidad de “convertir la sala en tribuna” deja de ser solo un concepto para convertirse en una experiencia cotidiana: escuchar los cánticos, sentir la intensidad del público y vivir cada jugada como si estuvieras ahí.

Con los modelos JBL Bar 500MK2, 800MK2 y 1000MK2, la marca busca que cada momento se viva con mayor intensidad, acompañando a los aficionados en cada partido.

La serie Bar Pro MK2 integra tecnologías diseñadas para que el usuario se sienta dentro del partido. Foto: Cortesía

El Sonido de la Copa JBL: la experiencia más allá del audio

En paralelo, la marca impulsa la promoción “El Sonido de la Copa JBL”, vigente hasta el 18 de mayo de 2026 en México.

A través de esta dinámica, los usuarios pueden participar para ganar viajes, experiencias y productos JBL. Para hacerlo, deben:

Realizar una compra mínima de $4,999 MXN en jbl.com.mx o tiendas participantes

Registrar su ticket en el sitio oficial www.elsonidodelacopa.com o vía WhatsApp

o vía WhatsApp Responder una trivia en el menor tiempo posible

Los participantes pueden registrarse múltiples veces durante la vigencia de la promoción, y los ganadores se darán a conocer a partir del 10 de junio en el sitio oficial.

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