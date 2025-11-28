Si lo tuyo es disfrutar de la música con potencia y buena calidad de sonido, el Black Friday en Amazon México puede ser el momento ideal para hacerte con una bocina como la JBL Boombox 4, que está disponible con un descuento del 38%. Esta bocina Bluetooth está pensada para quienes buscan volumen, duración y resistencia, sin complicarse con cables o instalaciones.

Precio especial de la JBL Boombox 4 por Black Friday

Precio en promoción: $7,498 MXN

$7,498 MXN Precio original: $11,999 MXN

$11,999 MXN A meses sin intereses: 15 MSI desde $499.86 al mes

15 MSI desde $499.86 al mes Cupón adicional disponible: KUESKI100 (pagando con Kueski Pay)

JBL Boombox 4: especificaciones

Potencia de salida: 65 watts

65 watts Respuesta de frecuencia: 37 Hz

37 Hz Conectividad: Bluetooth

Bluetooth Modo de salida de audio: Estéreo

Estéreo Color: Negro

Negro Duración de batería: Hasta 34 horas

Hasta 34 horas Resistencia al agua y polvo: Certificación IP68

Certificación IP68 Tecnología de sonido: JBL Pro con AI Sound Boost

JBL Pro con AI Sound Boost Auracast: para conexión simultánea con otras bocinas compatibles

Lo que puedes esperar del sonido

La Boombox 4 está diseñada para ofrecer graves profundos y potentes, gracias al sistema JBL Pro y a la mejora de inteligencia artificial AI Sound Boost, que optimiza la salida para ofrecer volumen más alto con menos distorsión. Según los datos del fabricante, la bocina puede llenar una habitación —o un espacio abierto— sin necesidad de subir todo el volumen, manteniendo la claridad en cada nota.

Autonomía que acompaña todo el día (y la noche)

Uno de sus puntos más fuertes es la batería de hasta 34 horas de reproducción continua, lo que la hace ideal para eventos largos o simplemente para olvidarte de cargarla con frecuencia. Si se utiliza con el JBL PartyBoost, es posible emparejarla con otras bocinas compatibles para amplificar aún más el sonido.

Pensada para exteriores

La resistencia IP68 la hace apta para llevarla a la playa, la alberca o cualquier lugar con agua o polvo. Su diseño robusto y sus materiales duraderos hacen que no tengas que preocuparte por condiciones difíciles. Además, gracias a Auracast, puedes conectarla a otros altavoces compatibles de forma inalámbrica y crear una experiencia de sonido envolvente sin esfuerzo.

¿Vale la pena aprovechar esta oferta del Black Friday?

Si buscabas una bocina portátil con potencia real, buena batería y durabilidad comprobada, la JBL Boombox 4 es una de las opciones más completas en promoción durante el Black Friday en Amazon México. Con más de un 30% de descuento y especificaciones que la hacen destacar, es una opción interesante para quienes quieren llevar el sonido a otro nivel sin complicarse.