La cantidad de apps que tienes en tu celular puede afectar la duración de la batería, sobre todo si las usas constantemente, si se ejecutan en segundo plano o si les concedes permisos a diversas funciones.

Para que tu dispositivo te rinda más tiempo, en Techbit te decimos qué debes desactivar.

¿Cuál es la función de tus apps que gasta batería?

La mayoría de apps solicitan permiso para acceder a funciones como la ubicación; sin embargo, esto incrementa el gasto de batería.

De acuerdo con Android, al momento de otorgar ese permiso, tu celular mantiene encendido el GPS para recibir la señal satelital y, en consecuencia, consume más energía.

Principalmente, eso ocurre con aplicaciones como Google Maps, WhatsApp, Uber, banca digital, etcétera.

Otro dato a mencionar es que ese consumo de batería se vuelve excesivo cuando el dispositivo no está actualizado o cuando la señal a Internet es lenta, lo que provoca que trabaje a marchas forzadas.

Otorga el permiso de ubicación sólo a las apps que realmente lo necesiten. Foto: Unsplash

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¿Cómo desactivar la función de ubicación en tu celular?

Para evitar que la ubicación consuma la batería de tu dispositivo, desactívala con los siguientes pasos:

En Android:

Ingresa a "Configuración".

Ve a “Ubicación”.

Da clic en“Permisos de aplicaciones” y revisa qué apps tienen el permiso de la ubicación.

Selecciona las aplicaciones que no necesitan ese permiso y oprime “No permitir”.

Por último, desactiva la casilla “Usar ubicación precisa”.

En iOS:

Entra a "Ajustes" y ve a “Privacidad y seguridad".

Después da clic en “Localización” para acceder a la lista de aplicaciones.

Revisa qué apps tienen este permiso y desactívalo apagando el botón “Ubicación exacta”.

Si son aplicaciones que usas con frecuencia y que sí dependen de la ubicación, por ejemplo las de transporte, limita este permiso con la opción “Permitir solo con la app en uso”. Así ahorrarás más batería.

Para evitar que la ubicación consuma batería del celular, limita su uso en tus apps. Foto: Captura de pantalla

¿Qué otras apps y funciones consumen mucha batería?

Grupo Solivesa, empresa especializada en marketing y telecomunicaciones, explica que el rendimiento de la batería de tu celular puede verse afectado por otras aplicaciones y funciones como:

Apps de localización

Redes móviles de alta velocidad

Brillo alto en la pantalla

Aplicaciones de streaming

Señales inalámbricas

Redes sociales

Por lo anterior, para que la batería de tu celular dure mucho más, te recomendamos activar el "modo ahorro de energía", cerrar las aplicaciones en segundo plano y mantener actualizado tu celular.

Por último, pero no menos importante, desactiva la ubicación de tu dispositivo siempre que no la utilices.

Las apps en segundo plano y el brillo alto en la pantalla también gastan la batería. Foto: Unsplash

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