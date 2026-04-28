El legado del punk vuelve a hacer ruido. Marshall y Sex Pistols celebran medio siglo de historia del género con el lanzamiento de una edición limitada del amplificador JCM800 Half Stack, una pieza que mezcla nostalgia, potencia sonora y diseño coleccionable.

La colaboración, desarrollada junto al guitarrista británico Steve Jones, cofundador de la banda, revive el espíritu que definió a toda una generación.

Este modelo no solo rinde homenaje al sonido que marcó al punk británico, también se presenta como un objeto de culto. Con apenas 81 unidades disponibles en todo el mundo, el lanzamiento apuesta tanto por músicos como por coleccionistas que buscan una pieza con historia.

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Un tributo al sonido que lo cambió todo

A lo largo de las décadas, el JCM800 se consolidó como un símbolo del punk rock gracias a su potencia: “El JCM800 se convirtió en un símbolo del punk británico”, afirma Steph Carter, director de Marketing Cultural de Marshall.

“Trabajar con Steve para reinventar este amplificador para el 50 aniversario de la banda ha sido un poderoso tributo al sonido que lo cambió todo”, añade.

En homenaje al punk, la marca celebra 50 años con diseño icónico. Foto: Marshall

El diseño visual toma como referencia el icónico álbum Never Mind The Bollocks de 1977, con una combinación de rosa y amarillo que captura la estética irreverente del movimiento. El cabezal JCM800 de edición limitada y la pantalla 1960A 4x12 a juego, generan un impacto inmediato, reforzado por una placa conmemorativa del aniversario.

En términos técnicos, el amplificador mantiene su esencia: 100 W de potencia a válvulas, configuración monocanal, control de volumen maestro y bucle de efectos en serie.

Steve Jones lo resume así: “Llevo mucho tiempo usando Marshall y la serie 800 es mi herramienta indispensable: siempre fiable, siempre consistente. Me gusta la sencillez, como se suele decir. Es puro rock and roll”.

Edición limitada con valor histórico y cultural

Cada unidad está fabricada a mano en la planta de Marshall en Bletchley, Reino Unido, lo que refuerza su carácter artesanal. La colaboración se gestionó a través de Bravado, división de Universal Music Group especializada en productos de artistas.

Para Matt Young, presidente y director ejecutivo de Bravado, el lanzamiento trasciende lo musical.

“Con Never Mind the Bollocks, los Sex Pistols encarnaron el espíritu de la época del sonido y la estética del punk rock de una forma revolucionaria”, indica Young.

El lanzamiento coincide con el Record Store Day 2026, reforzando su impacto cultural. Como parte de la celebración, la banda también reeditará el álbum Jubilee en un vinilo rosa exclusivo.

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