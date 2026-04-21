¡Buenas noticias para los gamers y fans de Xbox! La firma de videojuegos ha bajados sus precios del plan Game Pass Ultimate; esto después de que en octubre del 2025 aumentara el precio de manera considerable.

Asha Sharma, la nueva jefa de Xbox ha oficializado el cambio de precio a través de redes sociales en donde señaló que considera que el precio de este plan es demasiado alto para algunos usuarios, por lo que decidieron hacer cambios importantes a nivel global.

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¿Cuánto cuesta Xbox Game Pass Ultimate en México?

Desde octubre del 2025, Xbox Game Pass Ultimate costaba 449 pesos mensuales y durante siete meses se mantuvo así. Sin embargo, la firma de videojuegos decidió bajar el precio a 339 pesos al mes, es decir, hubo una reducción de 110 pesos. El nuevo costo ya se refleja en la página oficial de Xbox.

Por su parte PC Game pass sigue en 209 pesos mensuales, Game Pass Essential en 169 pesos mensuales y el plan Premium en 219 pesos.

¡Xbox Game Pass Ultimate baja de precio! Esto tendrás que pagar ahora. Imagen: captura de pantalla

Aunque los usuarios deben saber que habrá un cambio importante con este nuevo precio pues a partir de ahora, los próximos juegos de la franquicia de Call of Duty ya no aparecerán el mismo día de lanzamiento en Xbox Game Pass Ultimate ni en PC Game Pass. Este aparecerá prácticamente un año después, durante la temporada navideña.

¿Qué ofrece Xbox Game Pass Ultimate?

Los principales beneficios de Xbox Game Pass Ultimate son:

Acceso a más de 400 títulos para consola y PC.

Acceso a lanzamientos de Xbox Games Studios desde el día uno.

Incluye multijugador en línea.

EA Play incluído.

Acceso a Xbox Cloud Gaming.

Beneficios adicionales como Ubisoft+ Classics, recompensas exclusivas y descuentos en juegos.

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