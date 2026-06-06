[Publicidad]
El elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que murió dentro de las instalaciones de la dependencia se encontraba bajo investigación.
A través de un comunicado, la SSPC confirmó el fallecimiento del policía estatal, señalando que se iniciaron las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido.
"Es importante señalar que el elemento formaba parte de una investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de determinar los hechos y deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho", detalló la dependencia.
Lee también Hallan dos cuerpos abandonados en distintos sectores de Culiacán; uno fue decapitado y al otro le ataron un cerdo al cuello
"La SSPC mantiene plena disposición y colaboración con la Fiscalía para aportar toda la información que sea requerida y contribuir al debido proceso".
No detallan de qué investigación formaba parte el elemento de la dependencia, pero ha trascendido que se trata de la muerte de un joven estudiante de veterinaria, quien perdió la vida en un operativo realizado por la SSPC y cuyos padres acusaron que se trató de un abuso de autoridad e incluso iniciaron un éxodo hacia la Ciudad de México para solicitar justicia. Se sabe que son cuatro los policías estatales involucrados en este hecho.
"Por respeto a las investigaciones en curso, así como a los derechos de las personas involucradas y de sus familiares, esta Secretaría se abstendrá de emitir mayores comentarios hasta que las autoridades competentes determinen lo conducente", señaló la autoridad.
Jornada de violencia deja tres muertos en dos municipios de Tabasco; junto a las víctimas había mensajes de amenaza
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Familiares de personas privadas de la libertad se manifiestan frente al penal de Cuautitlán; denuncian presuntas irregularidades
Metrópoli
Rescatan a seis senderistas extraviados en el Parque Nacional Izta-Popo; se encuentran ilesos
Universal Deportes
Papa León XIV posa con playera de la Selección Mexicana; envía mensaje de unidad rumbo al Mundial 2026
Espectáculos
Shakira ya está en la CDMX para inaugurar el Mundial de futbol; celebra con foto de la Virgen de Guadalupe
Sección
Tragedia en Tlalpan: Joven motociclista fallece al caer de 7 metros de altura
Sección
Copa del Mundo 2026: Las 8 parejas de hermanos que disputarán el torneo
Sección
Guillermo Martínez sumó más minutos que Gimenez y la "Hormiga" González: ¿Será titular?
Sección
Iron Maiden celebrará 50 años en el Estadio GNP: Detalles del "Run For Your Lives World Tour"