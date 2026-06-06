El elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que murió dentro de las instalaciones de la dependencia se encontraba bajo investigación.

A través de un comunicado, la SSPC confirmó el fallecimiento del policía estatal, señalando que se iniciaron las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

"Es importante señalar que el elemento formaba parte de una investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de determinar los hechos y deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho", detalló la dependencia.

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"La SSPC mantiene plena disposición y colaboración con la Fiscalía para aportar toda la información que sea requerida y contribuir al debido proceso".

No detallan de qué investigación formaba parte el elemento de la dependencia, pero ha trascendido que se trata de la muerte de un joven estudiante de veterinaria, quien perdió la vida en un operativo realizado por la SSPC y cuyos padres acusaron que se trató de un abuso de autoridad e incluso iniciaron un éxodo hacia la Ciudad de México para solicitar justicia. Se sabe que son cuatro los policías estatales involucrados en este hecho.

"Por respeto a las investigaciones en curso, así como a los derechos de las personas involucradas y de sus familiares, esta Secretaría se abstendrá de emitir mayores comentarios hasta que las autoridades competentes determinen lo conducente", señaló la autoridad.

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