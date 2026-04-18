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Si hay algo que distingue a Netflix es un catálogo amplio de series, películas, documentales, etcétera. Pero lo que no muchos usuarios saben es que cuenta con un menú secreto para acceder a contenidos de géneros específicos.
Hoy en Techbit te decimos cómo encontrarlo.
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¿Para qué sirve el menú secreto de Netflix?
El menú secreto de Netflix ofrece más de 15 categorías de contenido que no están visibles en su menú principal, pero sí desde el buscador web.
Dichas categorías reciben el nombre de “alt-géneros” y cada una se compone de códigos secretos, los cuales funcionan como si fueran canales de televisión y permiten encontrar otros contenidos para el entretenimiento.
De acuerdo la plataforma de streaming, este menú secreto fue creado y clasificado por algoritmos, metadatos y otras herramientas basadas en Inteligencia Artificial.
Entre las categorías que esconde podemos mencionar anime, cine independiente, películas internacionales, series para adolescentes, de temporada (como Halloween y Navidad) y mucho más.
¿Cuáles son los códigos del menú secreto de Netflix?
Existen más de 100 códigos en el menú secreto de Netflix, por ejemplo:
- 2729: Anime de ciencia ficción
- 9302 Anime de comedia
- 53310: Películas mudas
- 31273: Películas románticas clásicas
- 3653: Cine dramático basado en hecho reales
- 4961: Cine dramático basado en libros
- 11140: Cine de intriga sobrenatural
- 46588: Thrillers clásicos
- 2760: Documentales espirituales
- 2595: Documentales sobre ciencia y naturaleza
- 65263: Series LGBTQ+
- 9472: Conciertos urbanos y de danza
- 55774: Musicales teatrales
- 1474017: Películas navideñas infantiles y familiares
- 29764: Cine de arte
- 4922: Sátiras
- 6695: Artes marciales, boxeo y lucha
- 42023: Películas de terror sobrenatural
- 11559: Especiales de stand up
- 10659: Educación para niños
Todos ofrecen su propia programación, así que no hay pretexto para seguir viendo las mismas películas y series en tus ratos de descanso.
¿Cómo usar los códigos del menú secreto de Netflix?
Si quieres encontrar alguna de las anterires categorías, estos son los pasos que debes realizar para introducir correctamente el código del menú secreto:
- Abre el navegador de tu dispositivo y entra al sitio netflix.com/browse/genre/xx
- Al final de la URL, sustituye “xx” por el código de la categoría de tu interés. Por ejemplo, si quieres ver contenido sobre ciencia y naturaleza, el enlace debe decir netflix.com/browse/genre/2595
- Después, inicia sesión y disfruta el contenido
Otro dato que debes saber es que algunos códigos podrían fallar; según explica la plataforma de streaming, esto ocurre porque la categoría no se encuentra disponible en tu zona o porque la clave ha cambiado.
A pesar de ello, con el menú secreto de Netflix tienes la oportunidad de descubrir nuevos contenidos y hasta adoptar nuevos favoritos.
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