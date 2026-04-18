Si hay algo que distingue a Netflix es un catálogo amplio de series, películas, documentales, etcétera. Pero lo que no muchos usuarios saben es que cuenta con un menú secreto para acceder a contenidos de géneros específicos.

Hoy en Techbit te decimos cómo encontrarlo.

El menú secreto de Netflix revela categorías de contenidos ocultas. Foto: Unsplash

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¿Para qué sirve el menú secreto de Netflix?

El menú secreto de Netflix ofrece más de 15 categorías de contenido que no están visibles en su menú principal, pero sí desde el buscador web.

Dichas categorías reciben el nombre de “alt-géneros” y cada una se compone de códigos secretos, los cuales funcionan como si fueran canales de televisión y permiten encontrar otros contenidos para el entretenimiento.

De acuerdo la plataforma de streaming, este menú secreto fue creado y clasificado por algoritmos, metadatos y otras herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

Entre las categorías que esconde podemos mencionar anime, cine independiente, películas internacionales, series para adolescentes, de temporada (como Halloween y Navidad) y mucho más.

¿Cuáles son los códigos del menú secreto de Netflix?

Existen más de 100 códigos en el menú secreto de Netflix, por ejemplo:

2729: Anime de ciencia ficción

9302 Anime de comedia

53310: Películas mudas

31273: Películas románticas clásicas

3653: Cine dramático basado en hecho reales

4961: Cine dramático basado en libros

11140: Cine de intriga sobrenatural

46588: Thrillers clásicos

2760: Documentales espirituales

2595: Documentales sobre ciencia y naturaleza

65263: Series LGBTQ+

9472: Conciertos urbanos y de danza

55774: Musicales teatrales

1474017: Películas navideñas infantiles y familiares

29764: Cine de arte

4922: Sátiras

6695: Artes marciales, boxeo y lucha

42023: Películas de terror sobrenatural

11559: Especiales de stand up

10659: Educación para niños

Todos ofrecen su propia programación, así que no hay pretexto para seguir viendo las mismas películas y series en tus ratos de descanso.

Con los códigos secretos de Netflix puedes encontrar contenido no visible en la página principal. Foto: Unsplash

¿Cómo usar los códigos del menú secreto de Netflix?

Si quieres encontrar alguna de las anterires categorías, estos son los pasos que debes realizar para introducir correctamente el código del menú secreto:

Abre el navegador de tu dispositivo y entra al sitio netflix.com/browse/genre/xx

Al final de la URL, sustituye “xx” por el código de la categoría de tu interés. Por ejemplo, si quieres ver contenido sobre ciencia y naturaleza, el enlace debe decir netflix.com/browse/genre/2595

Después, inicia sesión y disfruta el contenido

Otro dato que debes saber es que algunos códigos podrían fallar; según explica la plataforma de streaming, esto ocurre porque la categoría no se encuentra disponible en tu zona o porque la clave ha cambiado.

A pesar de ello, con el menú secreto de Netflix tienes la oportunidad de descubrir nuevos contenidos y hasta adoptar nuevos favoritos.

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