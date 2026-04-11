Las apps montadeudas parecen ser la solución a tus problemas económicos. Pero, en realidad, son trampas virtuales que los ciberdelincuentes utilizan para extorsionar y estafar a los usuarios.

Si necesitas un préstamo financiero, es mejor recurrir a instituciones oficiales y evitar este tipo de aplicaciones maliciosas. Por eso, el Gobierno de México ha emitido una serie de recomendaciones de protección.

Hoy en Techbit te las compartimos.

Al descargar una app montadeudas corres el peligro de que tu dispositivo se infecte de malware. Foto: Unsplash

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¿Por qué las apps montadeudas son peligrosas?

Antes de revelarte las medidas de seguridad que debes adoptar para esquivar las apps montadeudas, debes conocer por qué estas plataformas representan un riesgo para tu privacidad y hasta la de tus seres queridos.

Según información expuesta por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), estas aplicaciones son promocionadas en sitios web, redes sociales y otros medios de gran alcance como videojuegos con la intención de acaparar la atención de los usuarios y engañarlos con mayor facilidad.

Las apps montadeudas son peligrosas porque una vez que las instalas, te solicitan el acceso a ciertos datos personales tuyos y hasta de tus conocidos bajo el pretexto de validar el préstamo.

Incluso, te piden permiso para ingresar a otras aplicaciones confidenciales como tus contactos, galería, ubicación, etc., para que de este modo sustraigan tus datos para darles mal uso y posteriormente puedan extorsionarte.

Y es que, además, dichas plataformas maliciosas representan un riesgo para la sociedad, pues imitan instituciones financieras legítimas para rápidamente ganarse tu confianza y la de otras posibles víctimas.

Por último, algunas de estas apps sí emiten el préstamo, pero no respetan los lineamientos iniciales establecidos, por lo que intimidan a las personas para que paguen antes del plazo acordado.

Si utilizaste una app montadeudas, no pagues ninguna cantidad de dinero ante las extorsiones que recibas. Foto: Pixabay

¿Cómo cuidarte de las apps montadeudas?

Ante los riesgos que las aplicaciones montadeudas representan, el Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional, brinda las siguientes recomendaciones de protección que te serán de utilidad para prevenir que seas una víctima más de estas plataformas:

Evita aplicaciones de préstamos que prometen dinero fácil e inmediato.

Verifica que la institución financiera a la que supuestamente pertenece la app esté regulada ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a través del siguiente enlace: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

Corrobora la reputación de la aplicación, por medio de sitios informativos confiables y de reseñas compartidas por otros usuarios.

Abstente de otorgar permisos innecesarios que te pida la aplicación, como ingresar a tus contactos, fotos o contraseñas.

Desconfía de ofertas que prometen dinero rápido, sin revisar historial crediticio y sin trámites complejos.

Activa un antivirus confiable en tu celular.

En caso de que seas presa de una de estas apps, desinstálala y, en caso de que te extorsionen, no realices ningún pago, mejor levanta tu denuncia ante la Policía Cibernética al 088.

De igual forma, da aviso a tus contactos para que estén enterados de tu situación y no respondan llamadas de números desconocidos. ¡Mantente alerta de las aplicaciones montadeudas!

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