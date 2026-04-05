En la actualidad, los teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta indispensable para el entretenimiento y la información. Sin embargo, muchas personas creen que para escuchar radio en su celular es necesario contar con conexión a Internet o consumir datos móviles.

Y la realidad es que existen diversas formas de disfrutar tus estaciones favoritas sin necesidad de estar en línea. Hoy en Techbit te las compartimos.

Algunos celulares recientes ya no tienen app de radio integrada. Foto: Unsplash

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¿Cómo escuchar la radio sin Internet?

La única manera confiable y segura para escuchar la radio sin Internet es directamente desde la app integrada por el fabricante; si está disponible en tu dispositivo, sólo necesitarás unos audífonos de cable para que agarre la señal.

Es importante que los auriculares sean de cable, ya que funcionan como antena para facilitar la reproducción de los canales FM.

Importante: Si no encuentras la aplicación de radio en tu teléfono, recuerda que algunos equipos modernos ya no la incluyen, tal es el caso de iPhone.

Escucha la aplicación de radio integrado en tu celular sin ocupar datos móviles. Foto: Unsplash

¿Cómo funcionan las apps de radio online?

Aquí la cosa cambia. Las apps de radio online funcionan transmitiendo la señal de las emisoras a través de Internet en tiempo real, lo que se conoce como streaming. Esto significa que necesitan WiFi o datos móviles, así que tal vez no sean una buena opción si no tienes conexión.

En dichas aplicaciones puedes buscar estaciones por ciudad, género o nombre, guardar tus favoritas y reproducirlas en segundo plano mientras realizas otras tareas.

Y cada una tiene su especialidad, por ejemplo, TuneIn ofrece miles de estaciones globales con noticias y deportes, iHeartRadio combina radio en vivo con podcasts, Radio Garden permite explorar estaciones por mapa, y Spotify crea “radios” basadas en artistas o géneros.

Pero como lo mencionamos anteriormente, la desventaja es que necesitan una conexión a Internet.

¿Cómo escuchar música sin Internet?

TREBEL Música

Esta aplicación funciona de manera similar a Spotify y no requiere conexión a Internet. En Play Store tiene una calificación de 4.7 estrellas y sólo se encuentra disponible en Android.

¿Cómo funciona? Permite escuchar el contenido offline con una cuenta registrada; además, ofrece la opción de completar misiones para conseguir monedas ficticias y seguir reproduciendo música.

La única consideración es que incluye publicidad.

TREBEL Música. Foto: Captura de pantalla

Spotify

Si eres fan de Spotify, entonces puedes aprovechar para descargar álbumes con una cuenta premium y reproducirlos sin conexión a Internet.

También te recomendamos probar este hack con los podcasts; únicamente debes descargar los capítulos que te interesan y guardarlos en "Tus episodios”.

Spotify, Foto: Unsplash

Recuerda que escuchar la radio en tu celular sin datos sólo es posible si tu dispositivo tiene la app integrada. Pero si no es tu caso, prueba las apps que permiten reproducir contenido offline, siempre revisando los términos y condiciones antes de instalarlas.

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