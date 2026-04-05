El uso de la Inteligencia Artificial en la búsqueda de empleo se ha vuelto cada vez más común. Hoy en día, no solo las empresas utilizan sistemas automatizados para filtrar candidatos, sino que también los postulantes pueden aprovechar estas herramientas para mejorar la calidad de su currículum vitae.

Aunque puede facilitar el proceso, también implica ciertos riesgos y requiere un uso estratégico. Por eso, hoy te decimos cómo usarla correctamente en tu hoja de vida.

Aunque la IA es de gran ayuda, es importante revisar el contenido que genera en un CV. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las ventajas de hacer un CV con IA?

Crear un CV con ayuda de la IA permite optimizar tanto el contenido como la presentación del documento: pueden ayudarte a redactar descripciones más claras y profesionales, identificar palabras clave relevantes para sistemas de selección automatizados (ATS) y adaptar tu perfil a una vacante específica.

Además, de acuerdo con la empresa de recursos humanos Randstad, resulta útil para estructurar mejor la información, sugerir habilidades que quizá no habías considerado destacar y corregir errores gramaticales o de estilo.

Otro beneficio es la rapidez; en lugar de empezar desde cero, puedes generar una base sólida en poco tiempo y luego ajustarla según tus necesidades.

Sin duda, los modelos de Inteligencia Artificial son de gran ayuda para las personas que no tienen experiencia redactando una hoja de vida o que buscan mejorar una ya existente.

No obstante, la UDAVINCI nos recuerda que la IA funciona mejor como asistente, no como sustituto del criterio personal.

Las empresas también utilizan herramientas de IA con para filtrar los CVs que reciben. Foto: Freepik

5 consejos para hacer un CV con IA

Estos son algunos consejos compartidos por los expertos de Randstad y Mozilla Foundation para crear un CV auténtico, verificado y cero genérico con IA:

Proporciona información clara y específica: La calidad del resultado depende de lo que le des al modelo de Inteligencia Artificial; así que incluye datos concretos sobre tu experiencia, logros y habilidades. Mientras más detallado seas, más precisa será la hoja de vida. Personaliza el contenido: No uses el texto generado por el modelo tal cual; ajusta el tono, el estilo y los detalles para que reflejen tu personalidad y se adapten al puesto al que aplicas. Incluye logros medibles: Pide a la IA que te ayude a convertir tus tareas en logros cuantificables; por ejemplo, en lugar de “responsable de ventas”, destaca resultados como “incremento del 20% en ventas” siempre cuidando que sean reales los porcentajes. Adapta el CV a la vacante: La IA puede ayudarte a ajustar tu CV según la descripción del empleo, lo que es clave para superar filtros automatizados y destacar frente a otros candidatos. Revisa y corrige: Aunque la Inteligencia Artificial puede reducir errores, no es perfecta; siempre verifica que la información sea correcta, coherente y honesta.

Personaliza tu CV y no lo entregues tal cual te lo manda la IA. Foto: Freepik

¿Qué precauciones tener al hacer un CV con IA?

El uso de IA en la elaboración de un CV implica ciertos riesgos que no deben ignorarse. Uno de los principales es el sesgo; algunas herramientas pueden favorecer ciertos perfiles o estilos de redacción, lo que podría afectar la forma en que se presenta tu experiencia.

Además, se debe evitar depender completamente de la herramienta; una hoja de vida demasiado automatizada puede perder autenticidad y parecer impersonal. Y hay que recordar que las empresas buscan candidatos reales, no textos perfectos o genéricos.

De igual manera, debes tener cuidado con la privacidad. Al utilizar modelos de Inteligencia Artificial -ya sea Gemini, Chat GPT, Claude, entre otros-, asegúrate de no compartir información sensible o confidencial que pueda ser mal utilizada.

Finalmente, recuerda que hay aspectos que la IA no puede reemplazar, como tu criterio, tu ética y tu capacidad de comunicar quién eres. Siempre revisa el contenido antes de enviarlo a un reclutador.

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