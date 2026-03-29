No todos los resultados que Internet nos ofrece al momento de realizar búsquedas son los que necesitamos. Pero por fortuna, existen diversas funciones de Inteligencia Artificial (IA) como Circle to Search que arrojan respuestas precisas.

Estas herramientas ayudan a navegar en Internet sin inconvenientes y con la certeza de hallar exactamente lo que se desea encontrar.

En Tech Bit te presentamos Circle to Search. ¡Sigue leyendo!

Con Circle to Search puedes buscar hasta el más mínimo detalle. Foto: Especial

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¿Qué es Circle to Search?

Circle to Search es una función de IA perteneciente a Google que se lanzó en enero de 2024. Se encuentra disponible solo en dispositivos Android.

Esta herramienta se apoya del reconocimiento visual de Gemini para garantizar que los resultados de tus búsquedas sean más certeros.

Por ejemplo, si estás navegando en Instagram y de repente observas una foto en la que salen unos tenis que te gustaron, puedes utilizar Circle to Search para buscar información sobre el calzado.

De igual manera, si estás estudiando para tu clase de alemán y no entiendes un texto, puedes emplear esta función para obtener una traducción automática y precisa.

Circle to Search te permite buscar cualquier cosa que aparezca en tu pantalla. Ya sean imágenes, texto, videos, canciones, etc. Así, puedes aprender, explorar e informarte en la red de manera práctica, intuitiva y rápida.

Sin embargo, esta IA tiene una desventaja y es que no está disponible en todos los dispositivos. Únicamente puede encontrarse en celulares como:

De gama alta, incluyendo la serie Google Pixel 6 y posteriores (incluidos los plegables)

Equipos Samsung Galaxy con One UI 6.1 o superior, como la serie S24, S23, Z Flip5/6 y Z Fold5/6

Xiaomi 14T y modelos posteriores

HONOR 200, 200 Pro y Magic V3

OnePlus 12

Con Circke to Search puedes entretenerte, informarte y descubrir temas nuevos. Foto: Samsung

¿Cómo utilizar Circle to Search?

Para utilizar esta IA solo debes hacer los siguiente:

Mantén presionado el botón de inicio de tu celular durante 3 segundos hasta que salga el menú de IA de Google.

de Google. Si quieres identificar y buscar elementos de una foto, video o analizar un texto, dibuja un círculo encerrando el elemento a buscar.

Si vas a traducir, presiona el ícono del traductor.

Si lo deseas, puedes agregar texto en la barra de búsqueda para definir mejor lo que deseas hallar.

Finalmente, los resultados aparecerán en la parte inferior de la pantalla y para visualizar más puedes deslizar hacia arriba.

¿Cómo desactivar Circle to Search?

Si por algún motivo deseas desactivar Circle to Search de tu dispositivo, intenta el siguiente procedimiento:

Ve a la Configuración de tu celular.

Luego, encuentra “Busca con un círculo” y entra en la herramienta.

Finalmente, desactívala. Para habilitarla nuevamente, repite los pasos.

Con esta herramienta de IA tus búsquedas serán más rápidas y los resultados más concisos. Si no tienes Circle to Search en tu celular, no te desanimes y prueba con otros métodos igual de eficaces: Google Lens o las búsquedas de voz.

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