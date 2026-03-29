Los virus pueden infectar a los celulares de distintas maneras, por ejemplo, mediante la instalación de aplicaciones no confiables, la descarga de archivos sospechosos, abrir enlaces infectados o conceder permisos innecesarios de software.

Si por alguno de los anteriores motivos tu dispositivo resultó infectado, en te Techbit te enseñamos a solucionarlo.

Abrir links sospechosos puede volver vulnerable a tu celular ante los virus. Foto: Unsplash

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¿Cómo se elimina un virus en celulares Android?

De acuerdo con el Centro de Ayuda Google, eliminar un virus en Android no es complicado, simplemente se recomienda llevar a cabo cualquiera de los siguientes métodos:

Desinstala las apps poco confiables

Si descargaste apps externas a Play Store, ya sea a través de enlaces o archivos APK, tu celular corre el riesgo de ser atacado por un virus. ¿Percibes que es más lento? Elimina esas aplicaciones porque podrían ser la causa.

Confirmación de seguridad

El segundo método para identificar y eliminar un virus es con ayuda de Google; en el buscador escribe “my account” y serás dirigido a una página que muestra si tu cuenta se encuentra a salvo o en peligro.

Y si los resultados muestran que tu celular ha sido infectado, elimínalo con Play Project.

Play Project

Play Project es otra herramienta para identificar apps dañinas; para utilizarla sólo debes entrar a Play Store e ingresar al icono de tu perfil. Después selecciona “Play Project” y podrás ver el estado de seguridad de tu equipo.

Restablecer de fábrica

Finalmente, restablecer tu celular a estado de fábrica es una de las formas más efectivas de eliminar virus o software malicioso. Sólo considera que se borrarán todos los datos, archivos y apps del dispositivo.

Los pasos son sencillos:

Ve a "Configuración" o "Ajustes".

Entra a "Sistema" o "Administración general".

Selecciona "Restablecer".

Toca "Restablecer datos de fábrica".

Confirma con tu PIN o contraseña.

Presiona "Eliminar todo".

¿Cómo identificar un virus en Android?

Como lo mencionamos anteriormente, existen señales que advierten que un virus se encuentra en tu celular. Según el blog de la empresa Avast, las más comunes son:

Las aplicaciones se bloquean con frecuencia.

Los datos móviles se acaban rápido, aún sin utilizarlos.

Spam en sitios web, apps y correo.

Consumo excesivo de la batería , aunque el dispositivo esté en reposo.

, aunque el dispositivo esté en reposo. Sobrecalentamiento frecuente.

Configuraciones que se cambian solas.

Pantalla de inicio diferente.

Permisos activados sin tu consentimiento.

Si tu celular se sobrecalienta con frecuencia, haz una revisión para descartar virus. Foto: Unsplash

Para evitar el riesgo de infección, Avast recomienda usar un antivirus, mantener actualizado el software, revisar constantemente los permisos que tienen las apps, no abrir enlaces desconocidos y siempre hacer copias de seguridad para no perder información importante.

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