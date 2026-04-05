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Para gamers y amantes del estilo, PlayStation presenta Hyperpop para PS5, una línea de accesorios que incorpora tres nuevas combinaciones de color y acabados brillantes inspirados en la cultura digital. La propuesta busca convertir el espacio de juego en una extensión del estilo personal.

La colección introduce tres combinaciones de color: Rojo Tecno, Azul Rítmico y Verde Remix, pensadas no solo como opciones visuales, sino como extensiones de la personalidad de cada jugador.

De acuerdo con PlayStation, el rojo se asocia con energía, liderazgo y determinación; el azul, con equilibrio y control; y el verde, con creatividad y exploración.

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La nueva colección Hyperpop de PS5 introduce tres colores y acabados brillantes. Foto: PlayStation
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El color como identidad gamer

Este lanzamiento llega en medio del auge de los llamados “aesthetic setups”, espacios donde tecnología, iluminación y construyen una experiencia visual completa, y en este contexto, el color deja de ser un detalle, para convertirse en protagonista.

“Subimos el volumen al máximo con una colección que no solo se destaca, sino que se apodera de la habitación. Inspirados en el brillo de las luces RGB de tus impresionantes espacios de juego, estos nuevos colores se hacen notar de la mejor manera posible“, explica Leo Cardoso, del equipo de diseño de Color, Material y Acabado de PlayStation.

Diseño y acabados que resaltan

Más allá del concepto, la colección apuesta por detalles en el diseño. El control DualSense incorpora un degradado fluido en la parte frontal y posterior, acompañado de un acabado de alto brillo que intensifica los colores.

Mientras que las cubiertas de la consola replican esta estética, con un toque sutil de transparencia que refuerza el efecto visual.

Con Hyperpop, PlayStation no solo introduce nuevos colores, también confirma una tendencia donde el gaming se cruza con el diseño y la personalidad de cada jugador.

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