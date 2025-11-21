El gobierno del estado y el DIF Tamaulipas entregaron prótesis y aparatos funcionales a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores que hayan perdido alguna de sus extremidades en algún accidente.

Con estos aparatos van a lograr la movilidad y realizar diversas actividades que les permitirá integrarse a actividades, incluso productivas, coincidieron el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal.

En el evento se explicó que gracias al trabajo del DIF Tamaulipas y al acompañamiento especializado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 83 tamaulipecas y tamaulipecos recibieron una prótesis o un dispositivo funcional que favorece su inclusión plena en la vida diaria y les brinda nuevas oportunidades para seguir adelante con independencia y seguridad.

Lee también Niña que acompañaba a dos mujeres "levantadas" por personas armadas, se encuentra en resguardo del DIF de Mazatlán: alcaldesa

En un evento el DIF Tamaulipas hace entrega de protesis para niñas, niños, adolecentes y adultos (21/11/2025). Foto: Especial

Y el gobernador Villarreal Anaya reconoció a las y los beneficiarios por su fortaleza y voluntad de superación, destacando que cada persona presente ha demostrado un espíritu que prevalece más allá de cualquier adversidad.

"Ustedes son héroes, ustedes llevan una medalla en la órtesis o en la prótesis que tienen, demuéstrenla con orgullo, porque ustedes están siendo candidatos y tienen la fortaleza de buscar esta oportunidad porque tienen un gran espíritu”, les pidió.

En total, 86 apoyos fueron otorgados entre prótesis de extremidades superiores e inferiores y aparatos ortopédicos, todos destinados a mejorar la movilidad y el desarrollo funcional de las 83 personas beneficiadas.

Lee también Emiten fichas de búsqueda de Herminia Guadalupe y Teresa de Jesús tras ser “levantadas” en Mazatlán

Entre los dispositivos entregados se encuentran 40 prótesis transfemorales, 30 prótesis transtibiales, tres aparatos ortopédicos, una prótesis para desarticulado de cadera, dos soket, tres lyner, uno con manga de suspensión.

Así como dos prótesis transhumerales, un kit para prótesis tipo Syme, una órtesis dinámica para muñeca-mano, un kit de férulas tipo OTP y dos prótesis de brazos.

Las personas beneficiadas son originarias de Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Gómez Farías, Jaumave, Llera, Madero, Mante, Matamoros, Miquihuana, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ocampo, Río Bravo.

Lee también DIF Hidalgo presenta avances de asistencia social; Julio Menchaca destaca esfuerzo, dedicación y trabajo de quienes lo integran

Y de San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Tula y Xicoténcatl. Para todas ellas, estos apoyos representan nuevas oportunidades de movilidad, autonomía e integración plena a sus actividades cotidianas.

Ademas el gobernador y la presidenta del Sistema DIF realizaron un recorrido por el CREE y por el Centro de Autismo Tamaulipas (CATAM), donde constataron los servicios de rehabilitación, terapias y atención especializada que se ofrecen en ambas instituciones, cuyo propósito es fortalecer las capacidades y el desarrollo integral de las personas y sus familias.

DIF Tamaulipas reafirma su convicción humanista de acompañar, apoyar y fortalecer a las familias, impulsando acciones que devuelvan movilidad, independencia y oportunidades a quienes viven con una discapacidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc