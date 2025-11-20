VILLAHERMOSA, TABASCO.- Con luces en el cielo, gritos, aplausos y lágrimas de felicidad, miles de tabasqueños reunidos en el estadio Centenario 27 de febrero, en la capital de Tabasco, acompañaron a la coronación de Fátima Bosh como Miss Universo 2025.

La mexicana obtuvo el triunfo sobre sus compañeras de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

"México, México, México", fue el grito de los miles de tabasqueños que acudieron al estadio de Béisbol con la ilusión de ver coronarse a Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 desde Tailandia.

Los más de 7 mil personas explotaron en júbilo cuando la tabasqueña hizo su primera presentación; el cielo se iluminó con fuegos artificiales y el "si se puede, si se puede" retumbó en el estadio de Béisbol, casa de los Olmecas, escenario que solo había visto este lleno cuando el equipo inaugura cada temporada.

"Ella ya ganó, ella es nuestra reina. Estamos orgullosos de nuestra tabasqueña. La amamos porque ella nos representa ante el mundo. Es una guerrera", exclamó Gaby, un de las miles de mujeres que acudieron desde las 5 de la tarde a presenciar la transmisión desde Tailandia.

Para los chocos no es un concurso más de belleza, es un encuentro que llevan arraigado en el corazón desde hace años y décadas, pues en su máxima feria que se celebra cada año en el mes de mayo, se elige a la Flor Tabasco, la mujer más bella del Estado, título que en el 2018 ganó Fátima Bosch Fernández.

Y a diferencia de otros estados del país, los concursos de belleza se viven de otra manera y para ejemplo Miss Universo donde el estado se paralizó, aguanto el respiro y aplaudía y festejaba cada vez que la oriunda del municipio de Teapa hacía su aparición en el escenario de Tailandia.

Coronas de luces, banderas, trajes típicos, cintas y cartulinas aparecieron en el Centenario 27 de Febrero, el cual se tuvo que abrir la parte del terreno de juego debido a que en las gradas ya no entraba ni una alma y las filas kilométricas para entrar a este estadio parecía no acabarse.

Al ritmo de "juguito de piña", "Vamos a Tabasco", "Vueltecita" miles de tabasqueños disfrutaron su noche, la noche de Fátima, la noche de su máxima. "Ella es la mejor, es nuestra máxima, ella ganó el respeto de las mujeres en el mundo. Es nuestra reina, tenemos que hacerle su estatua", dijo Jesús, integrante de la comunidad LGTB quien acudió al estadio con corona de luces y banda bordada con el nombre de México.

En los municipios también se desbordó la euforia

Mientras miles de tabasqueños sintonizaban en sus televisores, tabletas electrónicas, computadoras y teléfonos, la gran final de Miss Universo 2025, otros tantos acudieron a las plazas públicas para celebrar a lo grande, la participación de la tabasqueña Fátima Bosch Fernández, como representante de México.

Al menos nueve de los 17 gobiernos municipales de Tabasco, entre ellos los de Centro, Cárdenas, Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Teapa, Paraíso y Jonuta, dispusieron la instalación de pantallas gigantes, así como la apertura de salones y plazas públicas.

Y es que, en estos sitios, la final del certamen de belleza más importante del mundo se transmitió en vivo y miles de ciudadanos, desde niños, jóvenes y hasta adultos mayores, abarrotaron los espacios públicos y coreaban en una sola voz el nombre de Fátima.

El nombre de "México, México" retumbaba en las plazas públicas, entre los eufóricos asistentes que anhelaban la cuarta corona de nuestro país, con Fátima como la mujer más bella del planeta.

“Por más que quisieron hacer de menos a la Teapaneca, supo defenderse y representar bien a los tabasqueños, pero sobre todo a México, primero cuando se coronó en México y algunas de las concursantes no quisieron felicitarla y luego en Tailandia, cuando la quisieron tratar de tonta y alzó la voz y no se dejó y va como favorita por la corona”, afirmó Alejandra Cano, quien acudió al parque central de Teapa para vivir este histórico momento.

Cabe señalar que, la celebración en el Centenario, fue una de las más destacadas, que inició desde temprano por la tarde incluyendo las presentaciones de diferentes grupos musicales y comediantes locales, culminando con la transmisión del certamen.

Por la noche, al final de la transmisión de Miss Universe, cerca de las 22:00 horas y hasta pasada la media noche, se llevó a cabo un baile popular, amenizado por el conocido grupo Chemaney.

