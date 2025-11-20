Sólo ocho de los 40 detenidos el sábado pasado tras una de las manifestaciones de la llamada Generación Z en Guadalajara fueron vinculados a proceso, mientras que los otros 32 quedaron libres y sin cargos.

De los ocho que enfrentarán el proceso penal, solo uno, Jonás Emanuel “N”, podrá hacerlo en libertad pero cumpliendo una serie de medidas cautelares dictadas por el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz.

En tanto, Adrián “N”, Rogelio Alejandro “N”, Felipe “N”, Ricardo “N”, Juan Alejandro “N”, Josué Yair “N” y Héctor Gerardo “N”, permanecerán en prisión preventiva; a los ocho se les acusa de daños a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Lee también Sin freno, la crueldad animal en Yucatán; dos perritos fueron envenenados y a una más le rompieron el cuello

Entre las personas liberadas hay jóvenes que paseaban por el centro de la ciudad o trabajan ahí y que fueron detenidos de forma arbitraria por policías estatales y municipales.

Para lograr la liberación de la mayoría de los detenidos, los abogados defensores utilizaron videos del C5 y de redes sociales para demostrar que no se encontraban donde los policías dijeron que los arrestaron en flagrancia.

Los cuatro adolescentes que fueron detenidos ese día continúan en resguardo en un albergue y aún no se establece fecha para su audiencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr