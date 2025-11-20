Más Información

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Miss Universo 2025: Cientos de tabasqueños acuden al estadio de Villahermosa para apoyar a Fátima Bosch

Miss Universo 2025 en vivo: sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

México no está controlado por cárteles: Harfuch; "tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año", resalta

Sólo ocho de los 40 detenidos el sábado pasado tras una de las manifestaciones de la llamada en Guadalajara fueron vinculados a proceso, mientras que los otros 32 quedaron libres y sin cargos.

De los ocho que enfrentarán el proceso penal, solo uno, Jonás Emanuel “N”, podrá hacerlo en libertad pero cumpliendo una serie de medidas cautelares dictadas por el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz.

En tanto, Adrián “N”, Rogelio Alejandro “N”, Felipe “N”, Ricardo “N”, Juan Alejandro “N”, Josué Yair “N” y Héctor Gerardo “N”, permanecerán en ; a los ocho se les acusa de daños a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Entre las personas liberadas hay jóvenes que paseaban por el centro de la ciudad o trabajan ahí y que fueron detenidos de forma arbitraria por policías estatales y municipales.

Para lograr la liberación de la mayoría de los detenidos, los abogados defensores utilizaron videos del C5 y de redes sociales para demostrar que no se encontraban donde los policías dijeron que los .

Los cuatro adolescentes que fueron detenidos ese día continúan en resguardo en un albergue y aún no se establece fecha para su audiencia.

