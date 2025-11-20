Villahermosa.— Los tabasqueños se preparan para vivir la noche histórica en la que Fátima Bosch Fernández, Miss Universo México, oriunda de esta tierra, buscará la cuarta corona para el país. Estadios de beisbol, plazas públicas, bares, antros y restaurantes con grupos musicales y promociones especiales invitan a disfrutar de la transmisión en vivo desde Tailandia.

El gobernador Javier May Rodríguez aseguró que para Tabasco Fátima es una ganadora y el orgullo de esta entidad, por lo que invitó a los tabasqueños a que acudan al estadio de beisbol Parque Centenario 27 de febrero, donde se transmitirá en vivo el certamen de belleza; habrá música en vivo y espectáculos de comediantes gratis.

“Además de celebrar el día de la Revolución, vamos a estar apoyando a Fátima Bosch, a quien le deseamos mucho éxito en el certamen internacional; nos sentimos muy orgullosos de ella”, dijo.

La secretaria de Turismo, Katia Ornelas Gil, destacó que el estado se prepara a vivir una noche significativa, en la que la emoción, orgullo e identidad estarán presentes: “Para Tabasco, Fátima ya logró lo más importante: ser inspiración, y por eso hoy lo afirmamos con convicción. Pase lo que pase en ese certamen, para Tabasco, Fátima ya ganó. Ganó por su esfuerzo, ganó por su presencia”, sostuvo.

La alcaldía de Teapa, municipio de donde es originaria Fátima Bosch, anunció que instalará pantallas en el parque central para seguir la transmisión en vivo desde Tailandia. Lo mismo harán en Jonuta, Huimanguillo, Comalcalco y Jalpa de Méndez.

Los restaurantes y bares también se preparan para la noche de la elección con diversas promociones, pero llama la atención uno dedicado a la venta de snack y cervezas internacionales, que anunció que si Fátima se corona Miss Universo 2025 la cuenta de sus comensales será gratis.

Gerardo Torres, empresario de bares y restaurantes, aseguró que con este evento los negocios se verán beneficiados, pero no esperan una gran derrama económica.