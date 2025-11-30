Más Información

El presidente estadounidense, , confirmó este domingo a periodistas que habló con su par venezolano, , pero se negó a dar detalles sobre la conversación.

En declaraciones a medio, a bordo del Air Force One, Trump reveló que habló por teléfono con Maduro, como ya habían adelantado The New York Times y The Wall Street Journal.

"No quiero hacer comentarios al respecto; la respuesta es sí", dijo Trump a la pregunta de su conversó con . "No diría que fue bien o mal. Fue una llamada telefónica", añadió.

Trump también dijo a los periodistas que su advertencia del sábado en las redes sociales de que el debería considerarse cerrado no era una señal de que se avecinara un ataque aéreo. "No le den más importancia", dijo Trump, quien señaló que lanzó la advertencia sobre el espacio aéreo "porque consideramos que Venezuela no es un país muy amistoso".

Tras la advertencia de Trump, el ministro venezolano de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, dijo que el gobierno venezolano ya denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lo que considera una "violación de su soberanía".

En su conversación con los medios, Trump externó su confianza en que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, no ordenó un segundo ataque contra un barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe a principios de este año, después de que el primer ataque no matara a todos los que iban a bordo.

"Él dijo que no dijo eso, y yo le creo al 100 %", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

The Washington Post afirmó que el gobierno de Estados Unidos atacó dos veces una misma embarcación en el Caribe para matar a supervivientes.

Según el medio, que citó a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación. El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco.

Trump señaló hoy que no aprobaría un segundo ataque de este tipo, aunque ha dicho que no está seguro de si realmente se produjo, reiterando que confía en la palabra de Hegseth.

"En primer lugar, no sé si eso ocurrió, y Pete dijo que no los quería (un segundo ataque), que ni siquiera sabía de qué estaba hablando la gente", afirmó el presidente. "sí

que lo investigaremos, pero no, yo no habría querido eso, no un segundo ataque".

Ted Lieu, que representa al distrito 36 de California en la Cámara de Representantes, criticó en X que ni el memorando de la operación ni el derecho militar autorizaban "un segundo ataque cinético contra supervivientes indefensos". Agregó que "si los informes son ciertos, entonces se cometió un crimen de guerra".

