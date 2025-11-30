Más Información

Un bar en Idaho se volvió viral después de ofrecer “cerveza gratis” a quien ayude al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () a localizar y deportar a inmigrantes.

El Old State Saloon posteó en su cuenta de X que “cualquiera que ayude al ICE a identificar y, en última instancia, deportar a un ilegal de , obtendrá CERVEZA GRATIS DURANTE UN MES” en su establecimiento.

El bar, situado en Eagle, Idaho, añadió que incluso podría dar la cerveza gratis a una persona durante “varios meses” si comprueba que gracias a su apoyo al ICE fueron deportados “varios ilegales”.

El detalló que quienes quieran reclamar su cerveza gratis deben enviar pruebas, incluyendo fotos y videos, a deportations@oldstatesaloon.com.

El bar también posteó la oferta en su página en Facebook. Sin embargo, en X explicó que Meta bloqueó el posteo.

El Departamento de Seguridad Nacional () reposteó la promoción del bar con un GIF en el que destacaba su asombro por la oferta. El bar respondió con entusiasmo: “¡Vamos! ¡Deportémoslos a todos!”.

Un usuario respondió al anuncio preguntando si el bar podía crear una tabla de clasificación y coronar al “Deportador del año” al final de este 2025

Al menos una persona ya consiguió la promoción anunciada por el bar.

El anuncio se produce en momentos en que el gobierno de Donald Trump aplica una política de redadas y de deportación masiva, incluyendo el despliegue de Guardias Nacionales en distintos estados para buscar indocumentados. Solo en Charlotte, Carolina del Norte, cientos fueron detenidos durante las redadas del ICE, hace unos días.

