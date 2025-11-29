Más Información

Ataque armado en bar "La Resaka" deja 6 muertos en Tula; reportan 8 lesionados de gravedad

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Ministros de la Corte participan en inauguración de la FIL de Guadalajara; reconocen espacios culturales para construir justicia

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

América vs Rayados EN VIVO - Cuartos de final vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Frente frío 17 se acerca a México; se esperan heladas para los últimos días de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Volaris y Viva cumplen actualización de software de Airbus reporta AFAC

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Identifican cuerpo de Kimberly Sánchez, de 14 años, quien tenía 28 días desaparecida en Chilpancingo; familia acusa omisiones

Cuatro hombres entran a rancho a bordo de un tráiler y roban 100 toros en Aguascalientes; escaparon hacia Jalisco, dice Fiscalía

Varios manifestantes fueron arrestados este sábado en en medio de una protesta en el Bajo Manhattan, donde se bloqueó el paso de múltiples en vehículos sin identificar que tuvieron que ser escoltados por la policía.

La protesta ocurrió en el sector de Chinatown, donde decenas de personas bloquearon las salidas de un estacionamiento en el que se habían concentrado agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del (ICE), como antesala a un operativo.

La situación escaló cuando vehículos sin identificar conducidos por personas encapuchadas intentaron salir del estacionamiento por varios puntos y los manifestantes impidieron el paso, poniendo sus cuerpos como escudo, arrojando bolsas de basuras y materiales de construcción a la calle, según se puede observar en videos en las redes sociales.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dijo que había ordenado a los manifestantes que se dispersaran en repetidas ocasiones, pero no obedecieron, lo que resultó en la detención de varias personas.

NYPD no detalló cuántas personas fueron detenidas en la protesta.

El estacionamiento, que formaba parte de un edificio gubernamental, se encuentra a pocas cuadras del lugar donde se llevó a cabo una redada migratoria a gran escala el mes pasado en el Bajo Manhattan, donde hubo enfrentamientos y protestas, según información citada por The New York Times.

La presencia de los agentes migratorios se da a pocos días de que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, revindicara las leyes santuario que protegen a los inmigrantes en su reunión con el presidente estadounidenses Donald Trump, y le recordó que permiten una colaboración "específica" con el Gobierno federal en delitos graves.

Un agente de migración estadounidense. Foto: AP/Archivo
Un agente de migración estadounidense. Foto: AP/Archivo

"Lo que preocupa enormemente a los neoyorquinos y a mí es que el foco de los esfuerzos en inmigración del ICE no ha estado en esos delitos serios. Ha estado en niños de tan baja edad como seis años siendo detenidos y deportados. Neoyorquinos cuyo delito parece ser estar aquí en Nueva York ciudad", explicó el lunes pasado el alcalde electo a la prensa.

Mamdani ha dicho que mantendrá en su cargo a la jefa de NYPD, Jessica Tisch, a la que puso como "ejemplo de compromiso con la seguridad pública".

Tisch sostuvo una llamada telefónica el sábado con Ricky Patel, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, en la que calificó el operativo migratorio como "inaceptable", dijo una fuente citada por el periódico neoyorquino.

La respuesta de los agentes del NYPD fue criticada por activistas y defensores de los derechos civiles, entre ellos Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, quien arremetió este sábado en un comunicado contra las autoridades locales y federales.

“En lugar de responsabilizar a los agentes federales por sus tácticas agresivas, la policía de facilitó la campaña de terror de ICE”, indicó el activista, que exigió la liberación de los detenidos.

Awawdeh subrayó que la fuerza policial de Nueva York debería estar utilizando sus recursos para mejorar la seguridad pública de todos.

